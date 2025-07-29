出題靈活 教檢通過率54%

高中以下教師資格考試昨天放榜，到考人數九七六○人，只有五二七四人過關，通過率五四・○四％。五年前新制教師資格考試上路，命題配合一○八課綱朝向「素養導向」，五年通過率呈下降趨勢，已導致部分師培生轉職。

為配合一○八課綱上路，二○二一年起，教師資格考試開始納入素養導向題型，頭兩年通過率約六七％、六二％，之後剩五二％，今年略升到五四％。台灣師範大學教育系教授林子斌觀察，近年的素養導向命題，有的會請考生寫出教學設計，有的會運用教學情境出題，出題方式比較靈活，考驗老師是否有足夠的知識與素養回應教學現場各式各樣的情況。

至於為何新制上路前兩年通過率均超過六十％，近三年都不到五五％，林子斌分析，這兩年可見命題團隊更能掌握素養題的出題，預測未來的通過率，也會和這兩年差不多。

現今不但出現代理教師荒，也出現正式老師荒，今年八月，代理教師年資得以採計，師資荒加劇，都會、偏鄉都深受衝擊，教師檢定五成通過率，讓外界再次質疑，是要找出「會教書」的老師，還是「會讀書」的師培生？

教育部表示，現行教師資格考試難度為「難易適中」，近十年考試整體通過率約於五十％至六十％，近三年整體趨於穩定，未見明顯上升或下降趨勢。另外，今年應屆畢業生通過率約七四％，近五年應屆畢業生通過率約於七五％至八五％。

為穩定通過率及精進教師資格考試命題品質，教育部未來將持續建置題庫擴充試題數量，定期召開檢討會精進命題、審題、組題機制，並每年舉辦素養導向評量工作坊，邀請相關領域專家學者與會，進行素養導向試題實作與分享。近年部分考生反映教師資格考試相關意見，皆納入檢討會議研議，以精進教師資格考試。

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