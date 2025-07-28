130名馬來西亞生獲獎赴台 駐馬代表盼成交流橋梁

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天表示，2025年度共有130名馬來西亞學生獲得「台灣獎學金」、「華語文獎學金」及ICDF國際高等人力培訓外籍生獎學金，創歷年新高。駐馬代表葉非比期盼獲獎同學成為深化台馬交流的重要橋梁。

駐馬來西亞辦事處今天發布新聞稿表示，2025年度台灣教育部「台灣獎學金」及「華語文獎學金」共有全馬各地125名學子獲得獎學金殊榮，將赴台灣修讀學位學程及研習華語。

在37名台灣獎學金獲獎人中，5人將攻讀博士學程、25人攻讀碩士學程、7人攻讀學士學程。另外88人獲華語文獎學金，將到台灣各大學的華語文中心研習中文。

今年度馬來西亞另有5名學生獲選國際高等人力培訓外籍生獎學金（ICDF），將前往台灣攻讀碩士學位。

辦事處今天舉辦頒獎典禮暨行前說明會，葉非比致詞表示，為鼓勵馬來西亞優秀學生留學台灣，教育部自2004年起提供修讀學位或研習中文獎學金。馬來西亞學生一向表現非常優秀，盼獲獎同學赴台用心學習，未來學成後為社會做出貢獻，並成為深化台馬各領域交流的重要橋梁

葉非比指出，近年來台灣的全球競爭力不斷躍升，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布的2025年世界競爭力年報，台灣在69個受評比國家中排名第6，表現亮眼。台灣高教產學合作成果舉世聞名、半導體及資訊科技傲居全球、文創設計及研發應用競爭力有目共睹，受到各國學生的喜愛，一向是馬來西亞年輕人留學的最佳選項。

葉非比表示，近年來，台灣也推動大學英語學程及建立穆斯林友善環境，並以「學華語到台灣，送華語到世界」的理念，建立台灣華語文品牌，提供華語文課程，在學習語言的同時也能體驗中華文化及感受自由民主與友善熱情的台灣風情，非常歡迎華裔或非華裔同學前往台灣進修學位或學中文。

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