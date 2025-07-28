康橋校車事故調查公布 校方不再爭取行政訴訟 9月國中部將減1班

康橋國際學校秀岡校區校車去年3月11日晚間在北市文山隧道發生翻車事故，運安會今公布調查報告指，事故主因為車輛進入隧道後超速，及隧道車道鋪面長期摩擦造成「磨光」損壞，致車身失控撞上隧道壁面，建議北市府將剛性鋪面的道路納入巡檢及養護標準、國土署應研議制定市區道路剛性鋪面抗滑設計及養護機制，供各地方政府道路管養機關維護參考。

對於調查結果，校方表示尊重調查，強調校方近1年執行多項加強交通車管理措施，包括全面安裝數位行車紀錄系統及時掌握行車狀況，加強駕駛超速駕駛的處罰、加強督導學生遵守搭車安全規範及安全演練等多項措施，新北市府也每個月都來稽查。

康橋國際學校秀岡校區校車去年接連2起學生交通車事故，引發社會關注，新北教育局核定該校國中部114學年度減招1班，校方一度不服提起訴願，但沒有通過，便不再爭取行政訴訟，今年9月國中部招生從330人縮減為300人。

商品推薦