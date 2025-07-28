獻身教育志業33年 苗縣照南國中校長湯秀琴榮獲師鐸獎殊榮

苗栗縣照南國中校長湯秀琴投身教育志業33年，長年深耕教育現場，從教師到校長，始終秉持「把每個孩子帶上來」的信念，致力推動教育創新與學力翻轉，經苗栗縣政府推薦榮獲得114年師鐸獎殊榮。

教育部為發揚尊師重道之優良傳統，選拔各教育階段優秀的教育人員，以提振教師專業精神，每年度辦理師鐸獎評選作業。114年度共計有165名候選人，經決審小組評審委員逐一進行書面資料審查及面談之嚴格評選後，共選拔出72名獲獎者；其中，由苗栗縣政府推薦的照南國中校長湯秀琴也榮獲師鐸獎殊榮。

教育處指出，湯秀琴任教三義國中期間，面對學生大量流失的困境，與學校團隊耕耘十年後成功促使學生回流達95%。在校長生涯首站鶴岡國中則透過表演藝術提升學習的熱情，讓學生藉由光影偶戲在全國舞台發光發熱，也以此主題獲得教育部「教學卓越金質獎」。

任職苗栗國中校長期間，從列管學校出發，透過課程重塑與雙語導入，成功翻轉特定學科弱勢、提升整體表現，並將閱讀結合在地文化，打造具國際觀與本土根的學習環境。

自112學年度起，服務於照南國中，規畫多元適性課程，從藝術、體育、語言到科學，全面開展學生的學習潛能，深受家長與教育界肯定；114年度國中教育會考6月甫寄發成績，該校取得5A人數52人，其中3位同學更取得5A10+、作文6級分之佳績，表現相當亮眼。

同時，湯校長也展現卓越的行政領導力，於110年獲得教育部「校長領導卓越獎」的殊榮，今年更榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」，實至名歸，也為苗栗教育增光。

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