快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

獻身教育志業33年 苗縣照南國中校長湯秀琴榮獲師鐸獎殊榮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣照南國中校長湯秀琴投身教育志業33年，長年深耕教育獲得114年師鐸獎之殊榮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣照南國中校長湯秀琴投身教育志業33年，長年深耕教育獲得114年師鐸獎之殊榮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣照南國中校長湯秀琴投身教育志業33年，長年深耕教育現場，從教師到校長，始終秉持「把每個孩子帶上來」的信念，致力推動教育創新與學力翻轉，經苗栗縣政府推薦榮獲得114年師鐸獎殊榮。

教育部為發揚尊師重道之優良傳統，選拔各教育階段優秀的教育人員，以提振教師專業精神，每年度辦理師鐸獎評選作業。114年度共計有165名候選人，經決審小組評審委員逐一進行書面資料審查及面談之嚴格評選後，共選拔出72名獲獎者；其中，由苗栗縣政府推薦的照南國中校長湯秀琴也榮獲師鐸獎殊榮。

教育處指出，湯秀琴任教三義國中期間，面對學生大量流失的困境，與學校團隊耕耘十年後成功促使學生回流達95%。在校長生涯首站鶴岡國中則透過表演藝術提升學習的熱情，讓學生藉由光影偶戲在全國舞台發光發熱，也以此主題獲得教育部「教學卓越金質獎」。

任職苗栗國中校長期間，從列管學校出發，透過課程重塑與雙語導入，成功翻轉特定學科弱勢、提升整體表現，並將閱讀結合在地文化，打造具國際觀與本土根的學習環境。

自112學年度起，服務於照南國中，規畫多元適性課程，從藝術、體育、語言到科學，全面開展學生的學習潛能，深受家長與教育界肯定；114年度國中教育會考6月甫寄發成績，該校取得5A人數52人，其中3位同學更取得5A10+、作文6級分之佳績，表現相當亮眼。

同時，湯校長也展現卓越的行政領導力，於110年獲得教育部「校長領導卓越獎」的殊榮，今年更榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」，實至名歸，也為苗栗教育增光。

師鐸獎 教育部 苗栗縣

延伸閱讀

迺夜市牢記「三要與二不」 苗縣衛生局加強稽查抽驗食品

教育部對外華語教學能力認證考試落幕 共1669人報考

紙風車368鄉鎮市區巡演 「台灣幻想曲」26日於苗縣苑裡山腳國小登場

苗縣推原鄉林下經濟 3處段木香菇示範基地出爐

相關新聞

114年度教師資格考試放榜 通過率54.04％

114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於6月15日舉行，並於今日上午9時公布成績。教育部統計，符合考試資格的到...

獻身教育志業33年 苗縣照南國中校長湯秀琴榮獲師鐸獎殊榮

苗栗縣照南國中校長湯秀琴投身教育志業33年，長年深耕教育現場，從教師到校長，始終秉持「把每個孩子帶上來」的信念，致力推動...

國教署、外交部合辦「外交小尖兵」營隊 優秀學員可赴美交流

教育部與外交部合辦114年度「外交小尖兵–英語種籽隊培訓營」，北區場次於7月25日於羅東高中落幕，60位來自不同縣市的學...

教育部對外華語教學能力認證考試落幕 共1669人報考

114年教育部對外華語教學能力認證考試於7月26、27日在國立台灣大學舉行，共計1669人報考。首日進行「國文」、「漢語...

國際生物奧林匹亞我國代表隊獲1金3銀 國際排名第8名

我國參加2025年第36屆國際生物奧林匹亞競賽，26日自菲律賓傳回捷報，在78個國家、304名參賽學生中，共獲得1金3銀...

嘉南藥理大學代校長真除 張翊峰：師生團結共好一心永續

嘉南藥理大學代理校長張翊峰今天真除，校方舉辦第九屆校長布達典禮，董事長薛淑惠主持宣布、頒授聘書，期勉張校長憑藉在校務行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。