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國教署、外交部合辦「外交小尖兵」營隊 優秀學員可赴美交流

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署表示，外交小尖兵營隊課程內容涵蓋「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」以及「英語溝通與提問技巧」等面向。圖／國教署提供
國教署表示，外交小尖兵營隊課程內容涵蓋「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」以及「英語溝通與提問技巧」等面向。圖／國教署提供

教育部與外交部合辦114年度「外交小尖兵–英語種籽隊培訓營」，北區場次於7月25日於羅東高中落幕，60位來自不同縣市的學員齊聚一堂。在為期5天的密集訓練後，學員們以全英語簡報呈現成果，從個人身分認同的形塑，談到台灣半導體產業如何和世界接軌，表現優異者更可赴美與當地公部門交流。

國教署表示，外交小尖兵營隊課程內容涵蓋「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」以及「英語溝通與提問技巧」等面向，透過小組合作、情境演練與跨文化互動，引導學員在學習中發掘自身潛能，並培養國際移動力。

學員們在最後的成果發表會中，運用全英語進行小組簡報，有組別聚焦台灣半導體產業，從智慧農業、電動車應用到國際合作說明台灣如何以科技優勢與世界接軌。亦有組別以「What are different groups that we can belong to?」為題，從家庭教養、教育體制到團隊互動等層面，探討個體如何在文化背景中形塑自我與身分認同。

有學員表示，過去很少有機會用全英語進行團隊討論與簡報，這次營隊不僅挑戰語言能力，更讓自己學會如何傾聽與尊重他人觀點，也更有自信以英文清楚表達意見。亦有學員分享，此次最大的收穫不只是語言能力的提升，而是在與來自不同背景的同儕合作過程中，學習表達、協調與解決問題，這是平時課堂中難以獲得的寶貴經驗。

國教署副署長許麗娟盼學生能藉此開啟對國際事務的興趣，在未來持續開拓國際視野。北區營隊亦將選出6位表現優異學員，與中區、南區場次共18名學員組成參訪團，於8月下旬由外交部率隊赴美國，與當地學校及公部門進行交流。藉由親身踏入國際現場，學員將有機會實地觀察、反思所學，拓展對世界的理解，並累積未來參與國際事務的經驗。

溝通 英語 外交部

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