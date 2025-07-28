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114年度教師資格考試放榜 通過率54.04％

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於6月15日舉行，並於今日上午9時公布成績。本報資料照片
114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於6月15日舉行，並於今日上午9時公布成績。本報資料照片

114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於6月15日舉行，並於今日上午9時公布成績。教育部統計，符合考試資格的到考人數共9760人，計5274人通過，通過率為54.04%，其中應屆畢業生通過率為79.49%，榜單同時公告於本考試專屬網站https://tqa.rcpet.edu.tw）。

教育部說明，本次教師資格考試符合通過條件的應考人共5274人，其中包括幼兒園師資類科1060人、特殊教育師資類科490人、國民小學師資類科1616人、中等學校師資類科2108人。教育部表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達到標準即為通過，依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」第9條規定，「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。」

教師資格考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於7月28日上午9時起至9月30日止自行至教師資格考試網站列印成績單。若需要申請成績複查者，請於7月28日放榜後至7月31日下午3時止，至網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月15日上午9時至9月30日在考試網站上查詢成績複查結果。

教育部指出，師資培育法自107年2月1日修正施行後，教師資格考試為受理應考人依「先考 試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育的大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，於通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。

教師 網站 教育部

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