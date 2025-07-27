教育部對外華語教學能力認證考試落幕 共1669人報考

114年教育部對外華語教學能力認證考試於7月26、27日在國立台灣大學舉行，共計1669人報考。首日進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，27日則舉行「華語口語與表達」科目考試，分5場次採口說錄音答題方式進行。兩天考試均無重大違規事項，順利舉行完畢；預定於9月15日開放網路查詢成績並寄發考試成績單。

教育部表示，本考試筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，已公告於教育部「認證檢定及留考」—「對外華語教學能力認證」—「歷年考古題」專區（https://reurl.cc/VLYvGA），供各界查詢參考。

教育部指出，應考人對教育部公布答案如有疑義，請依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布翌日起3日內提出，以郵戳為憑，亦可於期限前以傳真方式至國立台灣大學教務處研究生教務組（傳真號碼：02-2363-4383）。

教育部原於114年4月18日簡章公告預定於115年實施新制對外華語教學能力認證考試，經評估尚需就新制考試內容及執行方式徵詢多方意見以求周全，爰暫緩於115年實施，後續將召開說明會廣泛徵詢意見。

商品推薦