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特教兒暑假學習斷線 民團盼延課輔、推融合營隊

中央社／ 台北27日電

全台14歲以下身心障礙學童4.2萬人，超過8成需特教資源的愛奇兒每逢寒暑假就面臨學習中斷、退步，民間團體呼籲延長特教學校課輔週數、推融合營隊，建立寒暑假照顧支持制度。

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，今年暑假已經幾乎過半，當多數孩子歡欣參加夏令營、探索興趣、拓展學習經驗時，有一群愛奇兒無課可上、無處可去，只能留在家中，陷入長達2個月的生活空白與學習斷線。

根據衛生福利部統計，全台約有4萬2030名14歲以下的身心障礙學童，雖然部分特教學校暑期開設課輔班，但實際參與比率極低。以台北市為例，身心障礙學童總數約4467人，實際參與暑期課輔約800人，僅占18%，其他縣市因特教資源與人力更短缺，開課比率更低。

天使心家族基金會推估，逾8成愛奇兒每逢寒暑假就面臨「無課可上、無人可顧」的雙重困境，這不只是家庭壓力的問題，更是愛奇兒本身的學習與發展危機，近日與國教行動聯盟共同透過新聞稿呼籲，政府應儘速正視這項結構性問題，同時提出3項建議解方。

第1項是延長特殊教育學校課輔週數與服務規模，讓愛奇兒不再每到假期就被「放空」；第2項為補助地方政府與社區單位，發展具專業支持的融合性營隊，讓愛奇兒共享學習機會；第3項是建立全國寒暑假照顧支持制度，調配特教資源人力，避免孩子的需要被漏接。

「我們看到的不只是孩子在家沒事做，而是他們每天退步一點點，情緒變得不穩定、行為退化，整整2個月的空窗，孩子得花3、4個月才能重新調整。」這段話是天使心家族基金會引述愛奇兒家長的親身經驗，基金會指出，愛奇兒需透過穩定教學與復健訓練，才能逐步建立生活規律。

天使心家族基金會提到，寒暑假導致支持體系幾乎全面中斷，孩子生活節奏被打亂、社交互動與學習能力倒退，等到開學又得從頭開始。

國教盟指出，造成如此困境主因之一，是受限教師人力與經費不足。全台特教師資本就緊繃，長假開班更需額外資源，多數學校無力負擔。

人力 教師 復健

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