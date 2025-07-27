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國際生物奧林匹亞我國代表隊獲1金3銀 國際排名第8名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
我國今年生奧代表隊獲得1金3銀佳績，由左至右建國中學二年級學生陳俊穎、建國中學三年級學生郭哲聿、師大附中三年級學生林柏辰、北一女中二年級學生洪子芩。圖／教育部提供
我國今年生奧代表隊獲得1金3銀佳績，由左至右建國中學二年級學生陳俊穎、建國中學三年級學生郭哲聿、師大附中三年級學生林柏辰、北一女中二年級學生洪子芩。圖／教育部提供

我國參加2025年第36屆國際生物奧林匹亞競賽，26日自菲律賓傳回捷報，在78個國家、304名參賽學生中，共獲得1金3銀佳績，國際排名為第8名。根據教育部規定，奪牌的學生可保送大學各本學系，且金、銀、銅牌分別將獲頒20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

我國今年生奧代表隊金牌獲獎者為建國中學二年級學生陳俊穎（個人排名第12名）；銀牌獲獎者有師大附中三年級學生林柏辰（個人排名第36名）、北一女中二年級學生洪子芩（個人排名第42名）及建國中學三年級學生郭哲聿（個人排名第48名）。

獲得金牌的陳俊穎說，第一次接觸生奧是在高一，從校內的初選開始開啟對生物領域的探索，到高二階段更廣泛閱讀各種生物相關書籍，補足自己在知識上的不足。陳俊穎的老師表示，他在各個學科領域都表現優異，生物、英文、數學、化學都曾獲得免修，也樂於和同學分享知識，還擔任班級幹部，備受師長和同學的信任。

教育部說，我國生奧代表隊由國內大學20多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國164所學校共2874名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由國立中山大學特聘教授江友中擔任領隊、國立中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由國立嘉義大學教授楊奕玲、國立台灣海洋大學特聘教授林翰佳、國立中山大學副教授顏聖紘、國立台灣大學副教授董桂書、建國中學教師劉翠華及前國手國立台灣大學醫學系陳允禎隨隊協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得生奧金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

金牌 教育部 國立嘉義大學

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