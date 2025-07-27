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第36屆國際生物奧林匹亞競賽 台生獲1金3銀

中央社／ 馬尼拉27日專電

第36屆國際生物奧林匹亞競賽在菲律賓舉辦，代表台灣參賽的4名學生，在近300名全球菁英學生當中，取得1金3銀佳績，頒獎儀式結束後全團持中華民國國旗到台上合影。

國際生物奧林匹亞競賽於20日至27日在馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）舉行，將近80個國家、超過300名學生同場競逐。

主辦單位於26日晚間舉辦頒獎儀式，就讀台北市立建國高級中學的陳俊穎榮獲金牌；台灣師範大學附屬高級中學的林柏辰、台北市立第一女子高級中學的洪子芩以及同為建中學生的郭哲聿，分別獲得銀牌。

郭哲聿因飛往泰國參加其他賽事，未能在現場領獎。

駐菲律賓代表處教育組組長李世屏也到場為台灣選手致賀，並轉致教育部長鄭英耀賀電。

陳俊穎介紹，賽事分為理論與實作兩輪進行，試題難度高，他依照之前寫歷屆考題的手感，以及老師指導寫題方法答卷，取得佳績。

林柏辰說，此次菲律賓之行體現了很多自己對東南亞的想像，特別是菲律賓的風土民情，跟這裡的人相處可以感覺到他們的友善，感覺和台灣很像。

洪子芩表示，很開心有機會參賽，一路上學到很多，也知道自己的不足之處，將繼續努力。

頒獎儀式上，馬尼拉雅典耀大學也邀請菲律賓著名的Bayanihan舞團表演菲律賓傳統舞蹈，包括燭光舞和竹竿舞。

除了比賽之外，主辦單位也帶領選手到野外，實地探索生物多樣性。

根據教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，並分別獲新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

菲律賓 馬尼拉 奧林匹亞

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