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總統接見科展首獎師生 續推科學教育與世界並駕齊驅

中央社／ 台北25日電

總統賴清德今天接見第65屆中小學科展首獎師生表示，政府將持續推動優質科學教育，透過各種升學獎勵、科學教育推廣等政策，吸引更多人投入科學研究的行列，讓台灣的科學教育和發展與先進國家並駕齊驅。

總統下午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見中華民國第65屆中小學科學展覽會第一名作品師生，他表示，參賽者從學校科展、地方科展，再到全國科展，一路過關斬將，在1萬多件參賽作品中脫穎而出，不僅僅為校爭光，也讓世界看見台灣的未來世代有滿滿的科技創新能力，真的非常不簡單。

總統表示，科學是追求真理、探索未知的一把鑰匙，誰能夠掌握這把鑰匙，誰就能夠主導未來，當前台灣之所以擁有卓越的科技產業和創新能力，並成為全球半導體和人工智慧的重鎮，都是長期不斷累積，做好科學教育扎根工作的成果。

他說，面對未來數位轉型、淨零轉型以及地緣政治變動等各項挑戰，政府除了繼續致力於科技創新、發展新興產業，也將持續推動優質科學教育，透過各種升學獎勵、科學教育推廣等政策，吸引更多人投入科學研究的行列，讓台灣的科學教育和發展與先進國家並駕齊驅。

總統肯定得獎學生都是全國青少年科學研究的佼佼者，也是台灣未來最具潛力的科學家，希望繼續努力，不忘初衷，保持對科學的熱忱，繼續精進學習，讓世界因此變得更好，也變得更美麗。

小學 鑰匙 科學家

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