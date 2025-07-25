嘉南藥理大學代校長真除 張翊峰：師生團結共好一心永續
嘉南藥理大學代理校長張翊峰今天真除，校方舉辦第九屆校長布達典禮，董事長薛淑惠主持宣布、頒授聘書，期勉張校長憑藉在校務行政與產學合作的豐富經驗，帶領嘉藥全校教職員生持續邁向新高峰，共同為學校願景努力。
薛淑惠表示，張校長具備卓越教育領導力與產學整合實績，期待他憑藉超過20年對嘉藥的深厚情感與治理經驗，持續帶領學校邁向「健康永續、創新服務」的願景目標。因長期關注校園美學與人文空間營造，未來也將與張校長緊密合作，協力推動學校全方位發展。
張翊峰成大環境工程博士，1999年起服務嘉藥至今歷任系主任、學院院長、研發長、副校長等重要職務，參與攸關學校發展中長程校務發展計畫、教育部高教深耕計畫、USR大學社會責任計畫及校務評鑑等重要校務擘畫，具豐富教育行政管理及產學合作經驗，深具校務推動能量。
張翊峰表示，嘉藥是他人生中最重要的一部分，面對少子化衝擊與全球快速變遷，他將以「團結共好、開放溝通、積極互助」一起努力。站在變化前端，預作布局。將持續落實「以學生為本」的教育核心價值，聚焦強化國際招生與在地連結、推動智慧校園與AI應用、打造永續低碳的學習環境三大策略方向。
他說，嘉藥將擴大雙語與AI教育導入、積極延攬具國際視野的師資，也將配合政府「大南方矽谷計畫」，推動跨域整合課程，培養學生「AI工具實用力」與「創造性解決問題能力」。宿舍與硬體設施全面更新、並配合政府節能減碳政策，校園空間安裝太陽光電，運用全國唯一環境永續暨休閒學院的資源進行校園碳盤查，實踐綠色大學願景。
張翊峰強調學校師生就是一個團隊，大家有責任也必須讓這個團隊彼此共好，度過少子化與科技變革的劇烈衝擊。未來學校將專注於打造為「健康永續創新服務」人才培育的綜合型大學，開創新世代的教學模式與環境。
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