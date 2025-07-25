物理奧林匹亞競賽 我小將摘3金2銀、國際排名第5

我國參加2025年第55屆國際物理奧林匹亞競賽，於法國時間24日傳來捷報，在89個國家、418名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。

教育部表示，代表隊3位金牌獲獎者分別為台中一中學生蔡忠達，個人排名第13名；竹科實中學生何重進，個人排名第15名；台北市私立復興實驗高中學生蘇筠傑，個人排名第35名。2位銀牌獲獎者為國立嘉義高中學生何承祐，個人排名第44名；北市建國中學學生王冠宇，個人排名第65名。

國教署說，本屆競賽由法國主辦，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2374名學生中選出5名學生代表參賽。

本次代表團由國立台灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊、國立台灣大學退休教授蔡尚芳擔任副領隊，並由台師大名譽教授賈至達、國立清華大學教授牟中瑜、陳正中、私立淡江大學教授曾文哲及嘉義中學教師周黛青隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁，於7月16日赴法國參賽，預定7月29日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

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