紙電共讀時代到了？ 電子書飛躍成長 紙本書用「存在感」華麗逆襲
走進7-ELEVEN公館博源店，顧客在買咖啡、取包裹的片刻，還能免費試用店內提供的電子書閱讀器，「翻」開一本書、聽一段有聲書。今年公認是電子書元年，年初作為書市溫度計的台北國際書展，各家電子書閱讀器攤位大排長龍；經營電子書閱讀器多年的讀墨、首次推出電子書閱讀器的博客來，都選在今年開設數位閱讀實體店，博客來甚至將體驗店開進7-ELEVEN，象徵電子書已走進民眾的日常生活。
很長一段時間，5%是台灣電子書占比的天花板，今年突然出現飛躍式成長，多家廠商投入電子書閱讀器市場。2月推出電子書閱讀器的博客來表示，閱讀器帶動電子書的成長，網站的電子書銷售占比已超過一成；多家出版社表示，台北國際書展之後，電子書飛速成長，如今銷售占比已達兩成。馬可波羅行銷主任力宏勳表示，小說類的電子書銷售尤其亮眼。
電子書閱讀器也愈來愈多元，不僅讓電子紙螢幕呈現如紙頁的溫潤、不反光效果，就連大小都向紙本書看齊。讀墨便規畫推出可放入口袋的折疊式電子書閱讀器，等於是「文庫版」電子書。
紙電並行也逐漸成為現代人的閱讀型態。根據文策院發布的文化內容消費趨勢調查報告，目前有四分之一的圖書讀者，採紙本與數位並行。40歲可視為數位與紙本的分界線，39歲以下的讀者，三成選擇實體與數位兩種形式並行閱讀，40歲以上的讀者則傾向選擇單一形式，40到49歲讀者明顯偏好紙本閱讀 . 紙本閱讀率為所有年齡層中最高 。
根據調查，目前仍有74%的數位讀者使用手機裝置閱讀，桌上型/筆記型電腦為其次，但使用比率明顯下滑。在今年這波電子書閱讀器熱潮還沒出現之前，讀者使用電子書閱讀器的比率已提升到13%。選擇數位閱讀的原因，前三名分別為攜帶方便、收納與價格。數位讀者目前雖仍少於紙本讀者，但數位讀者每天閱讀的比率(18%)高於紙本讀者(12%)，顯見數位閱讀的便利性提升了閱讀頻率。
電子書崛起，但出版社對紙本書的投資並未減少，設計裝幀反而愈來愈「澎湃」和細緻，打造電子書無法完成的閱讀體驗。去年皇冠出版社引進日本話題小說「世界上最透明的故事」，反向操作不出電子書，強調該書提供「只有紙本書可以體驗的感動」。小說以紙本書和電子書的差異作為故事伏線與懸疑的推展，並將結局融入只有紙本能完成的排版設計之中，不僅締造銷售佳績，也為紙本書的「存在感」提供完美示範。
馬可孛羅5月推出的懸疑小說「沙鐘屋」，跟「世界上最透明的故事」有異曲同工之妙，展現閱讀體驗與書本設計的高度結合。「沙鐘屋」共計兩本書，採罕見的「雙頭書」裝訂，並非上下集概念，而是讓讀者選不同的書閱讀，進入的故事年代就會不同，但隱隱又有共同的線索和人物牽引其中，不同的閱讀順序將產生不同的推理邏輯。馬可孛羅行銷主任力宏勳表示，此書雖也出電子版，但許多閱讀和推理的趣味只有紙本書才能展現。他表示，國外有不少將閱讀體驗融入紙本書設計的創意，台灣只是剛開始。
今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕250年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍藏紀念版，不惜大手筆復刻1895年夢幻燦爛的「孔雀版」。此版是「傲慢與偏見」的第二版，邀來維多利亞時代最受歡迎的插畫家休‧湯姆森 (Hugh Thomson)設計插圖與封面 ，公認這部愛情經典最完美的版本，採用了當時最奢華的圖畫燙金裝訂，封面有一隻棲息在日晷上的孔雀，張開金光燦爛的雀屏，也是向閱讀的黃金時代致意。
休‧湯姆森以注重細節聞名，他經常花大量時間在博物館研究他所描繪的人物的生活方式和服裝。他為「傲慢與偏見」創作了160幅插畫闡述故事情節，考究書中主角的服裝、飾品和居家家具，翻閱此書彷彿欣賞一部優雅華麗的紙上電影。野人文化行銷李映柔表示，這是團隊第一次用如此「厚工」的書籍設計向經典致意，但口碑和銷量都不錯。
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