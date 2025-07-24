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身心障兒童暑假無處去 教團：學習斷線

聯合報／ 記者李芯／台北報導

目前正值暑假期間，許多身心障礙兒童因無課可上、無處可去，只能留在家中，陷入長達兩個月的生活空白與學習斷線。國教行動聯盟、天使心家族基金會呼籲主管機關發展具專業支持的融合性營隊，並建立全國寒暑假照顧支持制度，調配特教資源人力，以協助身心障礙兒童身心發展。

據衛福部二○二三年統計，全台十四歲以下的身心障礙學童達四萬二○三○人，雖然部分特殊教育學校在暑假期間會開設課輔班，但實際參與比例極低。以台北市為例，身心障礙學童總數約四四六七人，二○二三年實際參與暑期課輔僅約八百人。

天使心家族基金會指出，每逢寒暑假，支持體系幾乎全面中斷，讓孩子的生活節奏被打亂、學習倒退，兩個月的空窗，孩子得花三、四個月重新調整。

國教盟說，特教師資原本就緊繃，暑期開班更需要額外資源，多數學校無力負擔。社區若缺乏政府補助與專業支援，也難發展適合身心障礙兒童的假期營隊。

國教署強調，每年均補助地方及國立特教學校提供身障學生寒暑假照顧服務，亦補助民間團體辦理寒暑假營隊。

寒假 暑假 身心障礙生

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