紙本書拚逆襲 設計裝幀打造「存在感」
電子書崛起，但出版社對紙本書的投資並未減少，設計裝幀反而愈來愈「澎湃」和細緻，像是去年皇冠出版社引進日本話題小說「世界上最透明的故事」，反向操作不出電子書，還將結局融入只有紙本能完成的排版設計之中，不僅締造銷售佳績，也為紙本書的「存在感」提供完美示範。
馬可孛羅五月推出的懸疑小說「沙鐘屋」，共計兩本書，採罕見的「雙頭書」裝訂，讀者選不同的書閱讀，進入的故事年代就會不同，但隱隱又有共同的線索和人物牽引其中，不同的閱讀順序將產生不同的推理邏輯。跟「世界上最透明的故事」有異曲同工之妙，都是展現閱讀體驗與書本設計的高度結合。
馬可孛羅行銷主任力宏勳表示，此書雖也有出電子版，但許多閱讀和推理的趣味只有紙本書才能展現。國外有不少將閱讀體驗融入紙本書設計的創意，台灣只是剛開始。
今年是英國文學大師珍‧奧斯汀冥誕二五○年，野人文化推出「傲慢與偏見」珍藏紀念版，大手筆復刻一八九五年夢幻燦爛的「孔雀版」。此版是「傲慢與偏見」的第二版，邀來維多利亞時代最受歡迎的插畫家休‧湯姆森 (Hugh Thomson)設計插圖與封面 ，採用了當時最奢華的圖畫燙金裝訂，封面有一隻棲息在日晷上的孔雀，張開金光燦爛的雀屏。
休．湯姆森以注重細節聞名，常花大量時間在博物館研究其所描繪的人物的生活方式和服裝。他為「傲慢與偏見」創作了一六○幅插畫闡述故事情節，考究書中主角的服裝、飾品和居家家具，翻閱此書彷彿欣賞一部優雅華麗的紙上電影。
野人文化行銷李映柔表示，這是團隊第一次用如此「厚工」（台語，指費工）的書籍設計向經典致意，口碑和銷量都不錯。
▪前腳稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 系教評會決議解聘周台英
▪周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練
▪自爆也抽過血！師大學長嗆簡奇陞「不爽就退隊」 石明謹：教練在發抖
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言