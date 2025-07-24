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閱讀器帶動 電子書銷售躍升至2成

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
隨著電子書銷售占比提升，不少讀者趁著今年初的台北國際書展，到各家電子書閱讀器攤位，體驗螢幕「閱讀」的感覺。記者林伯東／攝影
隨著電子書銷售占比提升，不少讀者趁著今年初的台北國際書展，到各家電子書閱讀器攤位，體驗螢幕「閱讀」的感覺。記者林伯東／攝影

今年公認是電子書元年，年初作為書市溫度計的台北國際書展，各家電子書閱讀器攤位大排長龍，讀墨、博客來也都選在今年開設數位閱讀實體店，博客來甚至將體驗店開進7-ELEVEN，象徵電子書已走進民眾的日常生活。

多家出版社表示，台北國際書展之後，電子書飛速成長，如今銷售占比已達兩成，小說類的電子書銷售尤其亮眼。數位閱讀的便利性提升了閱讀頻率，可望為閱讀市場注入新的活力。

很長一段時間，百分之五是台灣電子書占比的天花板，近年突然出現飛躍式成長，紙電並行逐漸成為現代人的閱讀型態。

文策院二○二三年文化內容消費趨勢調查報告，有四分之一的圖書讀者，採紙本與數位並行。四十歲可視為數位與紙本的分界線，卅九歲以下的讀者，有三成選擇實體與數位兩種形式並行閱讀，四十歲以上讀者則傾向單一形式，四十到四十九歲讀者則是明顯偏好紙本閱讀，紙本閱讀率為所有年齡層中最高。

此外，根據調查，仍有七成四數位讀者使用手機裝置閱讀，桌上型、筆記型電腦其次，但使用比例明顯下滑；使用電子書閱讀器的比率則已提升到一成三。

至於讀者選擇數位閱讀的原因，前三名分別為攜帶方便、收納與價格。值得注意的是，數位讀者目前雖仍少於紙本讀者，但數位讀者每天閱讀的比率為一成八，高於紙本讀者的一成二。

今年二月推出電子書閱讀器的博客來表示，閱讀器帶動電子書的成長，網站的電子書銷售占比已超過一成。馬可波羅行銷主任力宏勳也說，小說類的電子書銷售尤其亮眼。

Readmoo讀墨電子書商品與內容部行銷總監何宛芳認為，此次電子書的飛躍成長是經營多年終於水到渠成，加上年初多家廠商投入電子書閱讀器市場，宣傳與相關活動都變多「擾動了讀者」。電子書閱讀器也愈來愈多元，不僅讓電子紙螢幕呈現如紙頁的溫潤、不反光，就連大小都向紙本書看齊。讀墨便規畫推出可放入口袋的折疊式電子書閱讀器，等於是「文庫版」電子書。

閱讀 電子書 文策院 台北國際書展

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