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彰化2教育園丁獲師鐸獎 照顧偏鄉孩子 深耕快樂學習

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
湖東國小校長王麗惠推動美感教育與閱讀，營造溫暖關懷校園文化，今年榮獲師鐸獎。圖／彰化縣政府提供
湖東國小校長王麗惠推動美感教育與閱讀，營造溫暖關懷校園文化，今年榮獲師鐸獎。圖／彰化縣政府提供

彰化縣傳捷報，溪湖鎮湖東國小校長王麗惠推動美感教育與閱讀，營造溫暖關懷校園文化；線西鄉線西國小附設幼兒園教師薛雅玲自編童謠、設計紙影戲等教材，希望讓孩子們快樂學習「培養帶得走的能力」，2人均獲師鐸獎。

教育部公布今年師鐸獎名單，彰化縣長王惠美感謝王麗惠校長與薛雅玲老師多年來不僅引領教學創新、深耕教育現場，更以愛心與毅力守護每一位學生，是全體教育人員的典範。王惠美說，教育就是希望工程，而老師就是孩子生命中的工程師，縣府未來也將持續投入更多資源，與老師們一起為孩子打造優質的教學環境。

王麗惠校長深耕偏鄉教育36年，領導學校成立全縣第一所美術藝才班，開展多元課程，獲教育部閱讀磐石學校、藝術深耕計畫特優學校、空間美學大賞等多項肯定，她推動美感教育、雙語學習與扶助弱勢學生，讓湖東國小成為具特色與亮點的教育場域。

王麗惠始終秉持「以愛為根、以韌為本」的教育信念，將「善良、真誠、愛」作為帶領學校與孩子共同成長的核心價值。她也以僕人式領導精神凝聚教師團隊、深化社區連結、引進外部資源，希望照亮偏鄉孩子的求學路。

薛雅玲則是守護幼教現場的溫柔力量，希望讓孩子們能快樂學習，因此結合在地文化、自編童謠、設計紙影戲，讓小朋友的學習變得更有趣，她也積極投入課程輔導與教師培訓，協助多所幼兒園課程轉型與評鑑通過，具備教保服務人員專業發展社群帶領人、心理評估及違法事件調查等多項資格，是縣內教保輔導團的重要支柱。

線西鄉線西國小附設幼兒園教師薛雅玲自編教材，希望讓孩子們快樂學習，今年榮獲師鐸獎。圖／彰化縣政府提供
線西鄉線西國小附設幼兒園教師薛雅玲自編教材，希望讓孩子們快樂學習，今年榮獲師鐸獎。圖／彰化縣政府提供

教師 偏鄉教育

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