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2025國際少年運動會愛沙尼亞登場 新北派18位選手出征

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025國際少年運動會將於8月3至8日在愛沙尼亞首都塔林登場，新北市今年遴選18位表現傑出的青少年選手出賽。圖／新北體育局提供
2025國際少年運動會將於8月3至8日在愛沙尼亞首都塔林登場，新北市今年遴選18位表現傑出的青少年選手出賽。圖／新北體育局提供

2025國際少年運動會將於8月3至8日在愛沙尼亞首都塔林登場。新北市今年遴選18位青少年選手，組成代表隊參與田徑、游泳及柔道等三大競賽項目。新北市長侯友宜今授旗給「新北小紀政」田徑選手林子婕，預祝旗開得勝。

侯友宜表示，ICG為國際奧林匹克委員會（IOC）認可的國際賽事，新北自2014年首次組隊參賽，今年邁入第11屆，歷年表現穩定出色、屢創佳績，侯也勉勵小將全力拚搏之餘，也要與世界選手交流互動，把台灣、新北的熱情與故事分享出去。

新北ICG代表隊今年遴選出18位青少年選手，在田徑種類中，明德高中林子婕去年以11秒86勇奪女子80公尺跨欄金牌，今年她將挑戰80公尺跨欄、100公尺競賽，誓言再奪金牌、突破極限；來自光榮國中的徐靖閔，去年在100公尺決賽勇奪第5名，今年更是蓄勢待發，力拚站上頒獎台。

游泳部分，去年一舉奪下游泳5面獎牌的新泰國中林芷妍，今年主攻仰式、蝶式與接力，目標再創新猷；而林口國中的蘇柏陵，去年在400公尺自由式強勢奪金，今年再披戰袍上陣，劍指衛冕。

侯友宜

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