教育部與12大學組團赴德、英　力邀青年學者返台

教育部近期與12所大學組團，先後前往德國、英國舉辦攬才說明會，力邀即將畢業的博士生或博士後研究員等青年學者，返台貢獻所學，為台灣高教注入心血。

國際學術人才競爭日益激烈，教育部組團於本月19日在德國多特蒙德工業大學舉辦攬才說明會，吸引約70名學者參與。會中由大學提供各領域職缺和相關待遇，對仍在學的海外碩士生，也提供學術研究生涯建議和參考。

20日一行人又轉赴英國，在英國大學協會所屬的國際會議廳舉辦攬才說明會。說明會中，除安排從海外回國任教的學者分享心路歷程外，也由各大學校長、副校長現場與青年學者深度面談。

教育部主任秘書林伯樵表示，現在是台灣高教領域發展的關鍵時刻，盼能持續延攬各領域人才返國，透過穩定的待遇及充分的研究資源，為台灣學術環境向下扎根，注入新的活力。

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