中國科大勇奪休士頓影展三大獎 連七年獲國際肯定

第58屆美國休士頓國際影展 (WorldFest-Houston )日前公布得獎名單，中國科技大學影視設計系的學生畢製影片作品再度榮獲三項大獎。該校表示，影視系連續七年獲獎，展現學生在影像敘事、創意發想與視覺美學上的學習成果，也再度肯定台灣新生代影像創作的國際實力。

休士頓影展創立於1961年，是美國歷史最悠久的獨立電影節之一，曾發掘李安、史蒂芬・史匹柏、雷利・史考特與柯恩兄弟等多位名導，素以「新銳導演搖籃」著稱，並以細緻劃分的Remi Awards獎項分類制度與激烈競爭聞名於世。

榮獲第58屆休士頓影展金獎的《明牌》，劇照展現作品張力與美學風格。 圖／中國科大 提供

中國科大指出，本屆獲得金獎作品《明牌》，以年輕世代面對自我認同與社會規範之間的衝突為題，透過細緻的美術設計、精準的節奏掌控，成功描繪主角心理掙扎與轉變，獲得評審一致高度評價。該片在形式與內容間取得良好平衡，體現學生對影像語言與情感傳遞的掌握，讓國際評審一致讚賞。

獲得銀獎的《霓霓》由學生林子瑛領軍，歷時近一年製作，主題聚焦於女性成長歷程與心理探索，透過寫實與幻想交錯敘事，引發觀眾對情感、身分與生命意義的深層思考。該作品展現Z世代創作者對自我與社會議題的獨到詮釋，深受評審肯定。另一部銀獎作品《阿公的鐵盒》，則以祖孫三代的情感與記憶為軸，藉由一個神祕鐵盒串起情感傳承，成功營造出濃厚的情感氛圍與文化深度，並展現學生團隊在視覺敘事、情感表現與戲劇張力的營造能力。

《霓霓》獲第58屆美國休士頓影展銀獎，劇照展現細膩情感。 圖／中國科大 提供

影視設計系主任王昭旺強調，這三部得獎作品皆出為學生的畢業製作課程，從編劇、導演、攝影、美術設計、後期剪輯與特效與成音技術，均由其自行完成。整體製作歷程不僅培養學生多元實務能力，也展現該系「以實作為核心、理論與創作並重」的教學理念。

他說，學生能夠在競爭激烈的國際影展中屢屢獲獎，是學校長期致力於推動創意教育、跨域整合與國際視野培育的重要成果。面對全球媒體產業快速變動與媒介多元發展，不僅需要持續深化課程設計，鼓勵學生拓展創作視野，結合在地文化與世界潮流接軌進行多元創新實驗，同時運用AI科技智慧來提升影像創作品質與效率，讓學生的創作思維與成果更具備多元性與可行性。

《阿公的鐵盒》獲第58屆休士頓影展銀獎，劇照勾勒跨世代情感連結。 圖／中國科大 提供

此外，中國科大指出，影視設計系近年來屢獲國際影展肯定，已成為國內藝術與設計領域中培育影像新秀的重要搖籃。未來，該系也計畫與更多國際影視機構合作，擴大學生的國際交流與實習機會，打造一個連結世界、激發創意的學習平台，讓年輕世代的創作能量能持續在世界舞台上發光發熱，新世代的軟實力能夠被世界看見。

商品推薦