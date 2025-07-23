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身心障礙兒暑假「學習斷線」 教團籲補足教育、照顧缺口

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
天使心家族基金會指出，穩定且持續的學習有助於身心障礙兒童發展正向生活表現。圖／天使心家族基金會提供
天使心家族基金會指出，穩定且持續的學習有助於身心障礙兒童發展正向生活表現。圖／天使心家族基金會提供

暑假已經過了三分之一，當多數孩子參加夏令營、探索興趣、拓展學習經驗時，許多身心障礙兒童卻因無課可上、無處可去，只能留在家中，陷入長達兩個月的生活空白與學習斷線。國教行動聯盟、天使心家族基金會呼籲主管機關應補上教育與照顧的缺口，以協助身心障礙兒童身心發展。

根據衛福部112年統計，全台14歲以下的身心障礙學童達4萬2030人，雖然部分特殊教育學校在暑假期間會開設課輔班，但實際參與比例極低。以台北市為例，身心障礙學童總數約4467人，112年實際參與暑期課輔的約800人，僅佔18%；其他縣市因特教資源與人力更為短缺，開課比例更低，全台整體估算，逾八成身心障礙兒童暑期面臨「無課可上、無人可顧」的雙重困境。

天使心家族基金會指出，身心障礙兒童平日透過穩定的教學與復健訓練，才能逐步建立生活規律、社交互動與學習能力，但每逢寒暑假，支持體系幾乎全面中斷，讓孩子的生活節奏被打亂、學習倒退，等到開學又得「從頭開始」，整整兩個月的空窗，孩子得花三、四個月才能重新調整。

此外，當一般孩子暑假透過參與營隊、活動進行多元探索之際，身心障礙兒童卻幾乎無從選擇，天使心家族基金會認為，這不僅使其權益嚴重落差，也違反聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）第24條中強調身心障礙者「有權接受相同的教育與課程內容，政府也必須提供所需要的幫助。」

國教盟指出，造成此困境的主因之一，主要是受限於教師人力不足與經費限制。全台特教師資原本就緊繃，暑期開班更需要額外資源，多數學校無力負擔。社區若缺乏政府補助與專業支援，也難以發展適合愛奇兒的假期營隊，使得每年暑假對這群孩子與家庭來說，都是一次困難的「煎熬」。

全教總也表示，導致問題的關鍵在於特教人力短缺與經費不足。許多學校暑期無法開班，社區也缺乏政府補助與專業資源，難以發展適合身心障礙兒童的營隊課程，導致每年假期對這些孩子與家庭而言，都是一段艱難的時光。

國教盟、天使心家族基金會建議，未來應延長特殊教育學校課輔週數與服務規模，呼籲政府補助地方政府與社區單位，發展具專業支持的融合性營隊，並建立全國寒暑假照顧支持制度，調配特教資源人力，避免孩子的需要被漏接。

人力 教師 復健

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