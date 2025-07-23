落實常態編班 南市公私立國中小採電腦編班30、31日線上直播

為實踐常態編班精神，落實學生受教機會平等，台南市114學年度公私立國中小學生編班作業，由教育局統一進行電腦編班作業，國中於7月30日、國小於7月31日舉行，全程線上直播，歡迎家長及教師線上觀看。

市長黃偉哲表示，實施常態編班能有效保障學生受教權，不因學生家庭背景或個人課業表現而受到不同的待遇，採電腦編班作業，公正透明，亦減少學校行政人員人情壓力困擾。

教育局長鄭新輝表示，依教育部「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」規定，台南市公私立國中小各年級實施常態編班，今年持續採線上直播方式辦理編班作業，以減輕承辦學校行政作業及避免各校舟車勞頓。各校編班結果將於當日公告於學校網站或公布欄，並可於南市常態編班系統作業網站 (https://nc.tn.edu.tw/nc2025/)查詢。

教育局說明，國中新生以學力檢測國語文、數學二科平均分數高低順序排列，採電腦亂數方式編班；國小新生採電腦亂數編班，三、五年級學生分別以二年級、四年級下學期國語文、數學二科平均分數為依據，採電腦亂數方式編班。本次國中編班直播網址為https://youtube.com/live/4TDqdfIMk5A?feature=share，國小編班直播網址為https://www.youtube.com/live/hWc0PPlxixg。

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