無線網路一帳通行 656教育單位加入服務

教育部推動無線網路漫遊機制eduroam，讓師生使用所屬單位的帳號，也能使用其他學校的無線網路，達到「一帳通行」，目前已有656個教育單位加入認證服務。

學校間的交流日益密切，但師生到其他學校時，常苦惱沒有無線網路，或是跨校申請非常麻煩。教育部今天發布新聞稿指出，截至113年度，全國已有656個單位建置了eduroam，涵蓋143所大專校院、466所高級中等學校、22個縣市政府及25個其他政府機關。

eduroam是為全國各級學校打造的一個安全、便利、具全球連線能力的無線網路環境。使用者只需透過所屬單位的帳號，就能在支援eduroam的場域中自動連線，不需重複申請帳號與密碼。

113年度eduroam認證服務已累積超過10萬人次使用紀錄，平均每天提供近千人次服務。教育部將持續推動學校導入eduroam，提升校園公共區域的無線網路品質，同時也會提升系統穩定性與資安防護能力，打造永續、智慧且具國際競爭力的數位學習環境。

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