快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

無線網路一帳通行 656教育單位加入服務

中央社／ 台北23日電

教育部推動無線網路漫遊機制eduroam，讓師生使用所屬單位的帳號，也能使用其他學校的無線網路，達到「一帳通行」，目前已有656個教育單位加入認證服務。

學校間的交流日益密切，但師生到其他學校時，常苦惱沒有無線網路，或是跨校申請非常麻煩。教育部今天發布新聞稿指出，截至113年度，全國已有656個單位建置了eduroam，涵蓋143所大專校院、466所高級中等學校、22個縣市政府及25個其他政府機關。

eduroam是為全國各級學校打造的一個安全、便利、具全球連線能力的無線網路環境。使用者只需透過所屬單位的帳號，就能在支援eduroam的場域中自動連線，不需重複申請帳號與密碼

113年度eduroam認證服務已累積超過10萬人次使用紀錄，平均每天提供近千人次服務。教育部將持續推動學校導入eduroam，提升校園公共區域的無線網路品質，同時也會提升系統穩定性與資安防護能力，打造永續、智慧且具國際競爭力的數位學習環境。

網路 密碼 教育部

延伸閱讀

台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

葉丙成性平案延宕至今2個月 教育部：調查報告完成後儘速審議

台師大抽血案系教評會不公布結論 學生會長：6委員配合臨時改地「不尋常」

相關新聞

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，創下教育部首例。又根據性平法規定調查...

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

教育部將全面推動SEL社會情緒學習，要融入課綱，規畫培訓教師、發展教案，卻遭批「看得到做不到」。家長團體指出，校園中真正容易引發衝突或需要輔導的，往往是僅占5%比例的少數學生，這些孩子可能從幼兒園就有徵兆。究竟SEL怎麼落地？家長團體點出最大罩門。

20師獲教育奉獻獎 80歲李福進 退而不休樂教學

教育部昨公布第廿屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共廿名退休校長及教師獲獎。其中最高齡的獲獎者、原服務於台南一中的李福進已八十歲...

葉丙成性平案調查延宕 教團批教部

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，然而五月底至今，教育部仍未公布調...

葉丙成性平案延宕至今2個月 教育部：調查報告完成後儘速審議

教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部移交性平會調查。教育部今天表示，等調查報告完成後，會儘速召開性別平等教育委...

苗栗竹南女教保員連續掌摑女童 教育處調監視畫面明起訪談相關人員

苗栗縣政府教育處7月15日在社群網路發現竹南鎮一家私立幼兒園有教保員連續掌摑4歲女童的不當體罰事件，開始著手調查，並從教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。