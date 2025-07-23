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20師獲教育奉獻獎 80歲李福進 退而不休樂教學

聯合報／ 記者李芯／台北報導
八十歲退休數學教師李福進是本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。圖／教育部提供
八十歲退休數學教師李福進是本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。圖／教育部提供

教育部昨公布第廿屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共廿名退休校長及教師獲獎。其中最高齡的獲獎者、原服務於台南一中的李福進已八十歲，仍前往多所國中小學推廣教學方法；台南二中退休教師劉天祥，如今在高中無償開設補強課程，並協助特教鑑定工作、擔任特教助理員。

八十歲的李福進，是台南一中的退休數學教師，他從二○一九年開始，無償前往多所國中小推廣、分享「系統邏輯」教學方法，提升教師教學與學生學習效率。

原於彰化縣原斗國中擔任校長的謝婉詩，退休後致力培訓演說選手，不僅擔任圖書館周日故事志工，還在少年觀護所開設文學課。

自屏東大學退休的退休教授張英鵬，出身寒微，家中有身障胞弟，自師專畢業後分發至國小服務，努力進修獲特教博士學位，為深入偏鄉與原住民族教育，他從台北調任屏東直到退休。儘管退休，張英鵬仍持續於屏東大學等校協助教學，並深耕屏東、花蓮的特教與偏鄉教育。他還擔任屏東縣啟智協進會理事，無償協助身心障礙家長團體推動各項事務。

原任教於台南二中的劉天祥，退休後在基督教觸愛協會擔任課輔志工，為弱勢家庭的國中小、技術型高中及五專學生提供學習輔導，同時他還在台南私立光華高中擔任身心障礙學生課業輔導老師，無償開設國文與數學補強課程，另也承擔自閉症學生的特教助理員工作，每周無償提供十二節課的陪伴，協助穩定學生情緒、減少課堂干擾。

教育部表示，將連同師鐸獎、資深優良教師，於九月十八日在台北喜來登大飯店舉辦表揚大會。

教師 教育奉獻獎

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