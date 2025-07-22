葉丙成性平案調查延宕 教團批教部
教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，然而五月底至今，教育部仍未公布調查結果，遭質疑是以拖待變。對此，教育部表示，調查小組正審酌相關人提出佐證資料及意見陳述，待近日調查報告完成後，會盡速召開性平會審議。
葉丙成今年四月在社群媒體發文，截圖涉及揭露性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但葉未於第一時間回應，直至七名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文。教育部也在五月廿一日宣布將葉移交性平會立案調查，並於五月廿六日表示葉丙成請假接受調查。
不過當事人Ａ生昨在社群平台表示，撥了三通電話予教育部主動追問下，教育部才承認調查將延期一個月。他表示，若非主動追問就會被蒙在鼓裡，質疑「難道我不是接受調查的人，不用事先通知我？」
一名學界知情人士表示，葉自從被送性平會調查後，便有各方人士說情，認為此並非太大的過錯，且是出於良善關心，但該案涉及最敏感的性平事件，任何發言本來就不可不慎。此外，葉督導的高教業務狀況頻傳，從醫學系名額爭議到台師大抽血案，葉都請假由他人代打救火，也讓教育部內部不滿四起。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，教育部恐是想拖時間讓外界淡忘，但近日高教事件頻傳，民眾只會更在意教育部的處理方式。
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪周台英認找沒執照學生抽血 全程拭淚致歉「初心幫助球員」
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受
▪上頂大還不夠？台大生不解1情況被質疑洗學歷 網：很合理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言