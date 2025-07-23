聽新聞
0:00 / 0:00

故宮送不出的國書 見證清末體制搖擺動盪

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供

文化部近日公告，指定故宮典藏的「大清國致大英國國書」為重要古物，成為首個獲重要古物身分的外交文書。有趣的是，這也是一封「送不出去的國書」，不僅見證了清末著名的「五大臣炸彈案」，也見證中國在君主立憲和民主共和間的搖擺。

國書是指一國元首，代表政府致他國元首的文書。清光緒卅一年，晚清政府有鑑於日本推行憲法，國力大增，遂派五名大臣，赴亞洲和歐洲各國考察憲政，作為未來實施君主立憲制度的參考。

此一出訪也受到舉國關注、各大報競相報導，但被革命黨人認為會阻礙民主革命。一九○五年九月廿四日，五大臣準備自正陽門車站出發，革命黨人吳樾化身炸彈客，混入僕役之中放置炸彈，未料車身突然震動引爆炸彈，吳樾當場身亡，五大臣僅受傷，因此被迫推遲憲政考察團出發時間。

故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供

五大臣中，鎮國公載澤、商部大右丞紹英受傷較重，無法出國，這也導致「國書」中的使臣名必須修改，原本要送到英國的這份國書，遂成為「送不出去的國書」，只能報廢藏於清宮。

但也因為這件爆炸案，「送不出去的國書」成為少數能夠見證清末在君主立憲和民主共和兩種改革路線衝撞的歷史文物。當故宮文物隨國民政府播遷來台時，老故宮人看出這份報廢文件的重要性，千里迢迢送來台灣。文化部的指定理由指出，此一「國書」的保存，見證晚清政府面對外界國際局勢與內部革命刺激，所開展的立憲運動歷史背景。

故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供
故宮所藏的「大清國致大英國國書」獲文化部指定為重要古物。圖／故宮提供

為了彰顯清朝對各國的重視、展示大清國威，國書外觀以繡上三條五爪金龍、福山壽海的刺繡紋飾涵套予以保護，正中為滿漢文合璧的「大清國國書」。其中的滌金龍圖案，代表「一國之君，如朕親臨」，封面亦繡上華麗龍紋雲彩刺繡，國書內文為滿漢對照，代表「滿漢合璧」的美學。

故宮 文物

延伸閱讀

故宮「碁人弈事」圍棋大賽將開跑 黑嘉嘉搶先走進千年對弈

黑嘉嘉訪故宮「碁人弈事」特展 盛讚仕女對弈圖、試玩AI古棋對局

好讀周報／故宮百年院慶系列特展 細說18世紀的台灣

故宮正館整建案未過文資審議 故宮：持續精進凝聚共識

相關新聞

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，創下教育部首例。又根據性平法規定調查...

20師獲教育奉獻獎 80歲李福進 退而不休樂教學

教育部昨公布第廿屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共廿名退休校長及教師獲獎。其中最高齡的獲獎者、原服務於台南一中的李福進已八十歲...

走過60年 讀者文摘中文版 8月停刊

今年五月甫慶祝六十周年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。

故宮送不出的國書 見證清末體制搖擺動盪

文化部近日公告，指定故宮典藏的「大清國致大英國國書」為重要古物，成為首個獲重要古物身分的外交文書。有趣的是，這也是一封「...

葉丙成性平案延宕至今2個月 教育部：調查報告完成後儘速審議

教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部移交性平會調查。教育部今天表示，等調查報告完成後，會儘速召開性別平等教育委...

苗栗竹南女教保員連續掌摑女童 教育處調監視畫面明起訪談相關人員

苗栗縣政府教育處7月15日在社群網路發現竹南鎮一家私立幼兒園有教保員連續掌摑4歲女童的不當體罰事件，開始著手調查，並從教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。