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一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部次長葉丙成事發已請了近二個月的長假。圖／聯合報系資料照片
教育部次長葉丙成事發已請了近二個月的長假。圖／聯合報系資料照片

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉洩露性平案學生個資，遭民進黨立委連署送性平會調查，創下教育部首例。又根據性平法規定調查期限為二個月，但截至今日仍未公布調查結果，教育部對此回應，調查小組正審酌相關人提出佐證資料及意見陳述，近日調查報告完成後，會儘速召開性平會審議，教育團體則認為葉應該知所進退。

葉丙成今年四月在社群媒體發文，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但葉未於第一時間搭理，直至七名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文。

當事人Ａ生今在社群平台表示，撥了三通電話予教育部，主動追問下教育部才承認調查將延期一個月。他談到，若非主動追問就會被蒙在鼓裡，質疑「難道我不是接受調查的人，不用事先通知我？」

該生也向行政院長卓榮泰喊話，教育部延期調查，自己卻完全被教育部忽略且蒙在鼓裡，「這個痛，更痛。」調查過程中宛如不是人、不是主體，只是調查的工具。

對此，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，教育部恐是想拖時間讓外界漸漸淡忘，等新聞浪頭過去，但未料近日高教事件頻傳，民眾只會更在意教育部對葉丙成一案的處理方式，若處置不當恐再度賠上教育部信譽。

魏佳卉談到，該案已顯示網紅學者禁不起官僚政治的壓力測試，呼籲葉讀懂政治語言，有顏面就知所進退，不適合當官就不要當官。

一名學界知情人士則表示，葉自從被送性平會調查後，便有各方人士替葉說情，認為此並非太大的過錯，但該案涉及最敏感的性平事件，任何發言本來就不可不慎，且學務特教司非葉督導，是其撈過界讓火燒向教育部。又自五月開始，葉督導的高教業務狀況頻傳，從醫學系名額爭議到台師大抽血案，葉都請假由他人代打救火，也讓教育部內部不滿聲浪鵲起。

教育部 葉丙成 社群媒體

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