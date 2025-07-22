葉丙成性平案延宕至今2個月 教育部：調查報告完成後儘速審議
教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部移交性平會調查。教育部今天表示，等調查報告完成後，會儘速召開性別平等教育委員會。
葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資。教育部5月21日宣布將葉丙成移交性平會立案調查，並於5月26日宣布葉丙成請假接受調查。
延宕至今約2個月，葉丙成案仍沒有結果，據傳又會再延期1個月。教育部今天向中央社記者說明，為尊重相關人權益、確保程序合法進行與完善，調查小組正審酌相關人提出的相關佐證資料及意見陳述。
教育部表示，近日調查報告完成後，會儘速召開性別平等教育委員會進行審議。依性平法第23條及校園性別事件防治準則第24條、第25條規定，調查過程應嚴守保密義務，因此無法透露相關細節。
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