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苗栗竹南女教保員連續掌摑女童 教育處調監視畫面明起訪談相關人員

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮一間私立幼兒園的女教保員連續掌摑4歲的女童，教育處已調閱監視畫面「追溯」前兩周的情況。圖／縣議員陳光軒提供
苗栗縣竹南鎮一間私立幼兒園的女教保員連續掌摑4歲的女童，教育處已調閱監視畫面「追溯」前兩周的情況。圖／縣議員陳光軒提供

苗栗縣政府教育處7月15日在社群網路發現竹南鎮一家私立幼兒園教保員連續掌摑4歲女童的不當體罰事件，開始著手調查，並從教保相關人員違法事件人才資料庫中，外聘律師、教保專業人員、兒少專家共3人成立調查小組，將從本周起訪談相關人員。

此外，教育處也開始調閱追溯前兩周幼兒園內的監視器畫面，追溯涉案的甘姓教保員先前是否也曾對受害女童或其他幼童有不當體罰行為。必要時，追溯的時間會再往前延伸，現已請監視器業者盡可能下載更早之前的相關影像資料檔案。

苗栗縣教育處學前教育科表示，明天7月23日將舉行調查小組「會前會」，並開始訪談學生家長、幼兒園相關人員，視情節做出行政處分。

縣議員陳光軒昨天傍晚在臉書披露，有朋友傳送網路社群影片給他，影片內容疑似為竹南一所幼兒園有女性教保員有對園內有連續對幼童甩巴掌的不當管教行為，明顯違反兒少法，縣府教育處、社會處目前都已介入調查。

幼兒園 教保員 監視器

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