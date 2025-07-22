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推動偏鄉原民教育 嘉縣校長莊新國、老師林君萍獲師鐸獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣新港國小老師林君萍，以溫柔堅定姿態走在教育第一線，用愛與專業支持特殊生，引導普通生成為理解與包容的同伴，獲師鐸獎表揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港國小老師林君萍，以溫柔堅定姿態走在教育第一線，用愛與專業支持特殊生，引導普通生成為理解與包容的同伴，獲師鐸獎表揚。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣黎明國小校長莊新國深耕教育36年，推動偏鄉與原民教育，領導創新教學與跨域課程，展現改革行動力；新港國小老師林君萍從事教職21年，以溫柔堅定姿態走在教育第一線，用愛與專業支持特殊生，引導普通生成為理解與包容的同伴。2人獲師鐸獎殊榮，嘉縣教育處長李美華貼紅榜慶賀。

阿里山鄉達邦國小里佳分校是嘉義縣最極偏的學校，2006年新設幼兒園，學前教育尚未普及，學費需家長自付，對多以務農為生的部落家庭是沉重負擔，時任校長莊新國認為教育是脫貧關鍵，經懇談後，安撫家長先讓孩子入園，承諾想辦法籌措經費，家長們雖忐忑但仍願意嘗試，令孩子們開心上學。

為了不讓這些幼兒失學，莊新國積極向外界募款，獲得不少善心人士認養支持，多年後受助學生順利就讀大學，細數當年點滴對莊新國仍是滿心感激。多年來致力幫助偏鄉弱勢學生，展現教育工作者最真摯的情懷。

莊新國秉持「教育無他，唯愛與榜樣」理念，深信教育的價值在於實踐與同理，22年來與團隊、家長共同努力，獲師鐸獎肯定，他感恩並視為新起點，承諾未來持續陪伴學生、支持教師，點亮更多孩子的未來。

中度自閉症的「小咩」伴隨自傷與攻擊行為，剛入學時臉上仍留有明顯傷痕，讓人心疼，老師林君萍接獲求助電話後與校長及團隊共同準備，為他打造友善支持的環境，即便自傷與攻擊行為頻繁，她依舊堅持初心「接住每一位孩子」。

林君萍不斷調整教學與環境，實施正向行為支持策略，並親自陪伴掃地、學習，循序建立日常節奏，過程艱辛卻逐步看見希望，小咩不再戴防護帽，甚至能穩定坐下安靜看書。小咩媽媽每日跨縣市接送，感動地說「看到孩子的改變，再累都值得！」，證明教育不只是知識傳授，更是接納與陪伴。

林君萍說，榮獲師鐸獎這份榮耀不僅屬於個人，更是對特殊教育價值的肯定，特別致敬普通班教師對融合教育的接納與實踐，也感謝歷任校長與家人無私支持，深信「有愛、有心，就有方法」。

嘉義縣黎明國小校長莊新國，推動偏鄉與原民教育，領導創新教學與跨域課程，展現改革行動力，榮獲師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣黎明國小校長莊新國，推動偏鄉與原民教育，領導創新教學與跨域課程，展現改革行動力，榮獲師鐸獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港國小老師林君萍榮獲師鐸獎，教育處長李美華貼紅榜祝賀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港國小老師林君萍榮獲師鐸獎，教育處長李美華貼紅榜祝賀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣黎明國小校長莊新國榮獲師鐸獎，嘉義縣教育處長李美華貼紅榜慶賀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣黎明國小校長莊新國榮獲師鐸獎，嘉義縣教育處長李美華貼紅榜慶賀。圖／嘉義縣政府提供

偏鄉 嘉義 師鐸獎

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