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專訪僑生心路歷程 「致用學苑」校刊獲全國學生校園刊物賽佳作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
私立致用高中校刊「致用學苑」第98期榮獲教育部主辦之「114年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽」佳作。圖／致用高中提供
私立致用高中校刊「致用學苑」第98期榮獲教育部主辦之「114年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽」佳作。圖／致用高中提供

台中私立致用高中校刊「致用學苑」第98期榮獲教育部主辦之「114年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽」佳作，是唯一入選的私立學校。

這期「致用學苑」以深化校園文化、展現學生觀點為核心，內容專訪致用高中多位僑生，呈現他們在異鄉求學的心路歷程，藉此強化多元文化理解與交流，呼應當前教育國際化趨勢；這期校刊首度以中英文對照方式編排，提升可讀性與國際可見度。

校刊由國文科黃淑敏老師指導，學生編輯群包括李宛庭、許心瑜、陳思妍、林郁珈等人合作，從專題規劃、訪談撰寫到排版設計，展現專業素養與團隊合作精神；美編團隊由許心瑜、李昀擇、郭子溦等學生組成。

校長鄒紹騰表示，學校致力國際化教育、推動雙語課程，透過本次得獎，學生展現優秀的語文表達力、文化敏感度與創意編輯力，也再度印證致用高中推動語文教育與國際教育的努力深具成效。

校刊 團隊 校園

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