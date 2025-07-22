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第20屆教育奉獻獎名單出爐 80歲退休教師「退而不休」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者，是80歲的台南一中李福進老師。他從108年起至今，無償前往多所國中小進行推廣、分享「系統邏輯」教學方法，提升教師教學與學生學習效率。圖／教育部提供
本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者，是80歲的台南一中李福進老師。他從108年起至今，無償前往多所國中小進行推廣、分享「系統邏輯」教學方法，提升教師教學與學生學習效率。圖／教育部提供

教育部公布114年第20屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共20名退休校長及教師獲此殊榮。其中，最高齡的獲獎者、原服務於台南一中的李福進已經80歲，仍前往多所國中小學推廣教學方法。而台南二中退休教師劉天祥，至今仍在高中無償開設補強課程，並協助特教鑑定工作、擔任特教助理員。教育部將於9月18日在台北喜來登大飯店舉行「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，公開進行表揚。

本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者，是80歲的台南一中李福進老師。他從108年起至今，無償前往多所國中小進行推廣、分享「系統邏輯」教學方法，提升教師教學與學生學習效率，並協助學校解決第一線教學困境。

原於彰化縣原斗國中擔任校長的謝婉詩，退休後致力培訓演說選手，並擔任圖書館週日故事志工，精心設計教學引導幼童閱讀理解與創意思考，更於少年觀護所開設文學課，透過自編教材引領學員從文學中重建生命價值。如今她退而不休，憑藉語文專長與行政經驗，持續為教育注入溫暖力量。

自屏東大學退休教授的張英鵬出身寒微，家中有身障胞弟，自師專畢業後分發至國小服務，同時努力進修獲特教博士學位。為深入偏鄉與原住民族教育，他從台北調任屏東直到退休。他現在持續於屏東大學等校指導學子、協助教學，並深耕屏東、花蓮的特教與偏鄉教育，經常義務參與輔導、諮詢、鑑定等工作。他也擔任屏東縣啟智協進會理事，無償協助身心障礙家長團體推動各項事務，並提供人力培訓與經費支持，不遺餘力。

原任教於台南二中的劉天祥，退休後在基督教觸愛協會擔任課輔志工，數年後更擴展服務至向陽基金會，為弱勢家庭的國中小、技術型高中及五專學生提供學習輔導。同時，他也於台南市私立光華高中擔任身心障礙學生課業輔導老師，無償開設國文與數學補強課程，更積極協助特教生鑑定工作。自113學年度起，劉天祥進一步承擔自閉症學生的特教助理員工作，每週無償提供12節課的陪伴，協助穩定學生情緒、減少課堂干擾，確保教師教學順利進行。

教師 台南 屏東縣 教育部 南一中 偏鄉教育

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