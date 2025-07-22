快訊

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

搶修遭電擊…台電員工器捐撤維生系統 父喊話：爸爸愛你，永遠以你為榮

聽新聞
0:00 / 0:00

看招牌就能辦案？AI破案新時代來了 特展揭開辨識祕密

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國研院國網中心與國立公共資訊圖書館聯手推出AI主題展「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」。圖／國研院提供
國研院國網中心與國立公共資訊圖書館聯手推出AI主題展「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」。圖／國研院提供

走在街頭，你是否曾想過，一行招牌文字、一片街景畫面，不只是廣告或背景，其實藏著人工智慧（AI）也能讀懂的關鍵線索？國研院國網中心與國立公共資訊圖書館聯手推出AI主題展「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」，今起於國資圖總館2樓展出，透過互動裝置，帶領觀眾深入了解AI圖文辨識技術的應用場景，從日常街景到智慧偵查，展現科技生活的嶄新可能。

此次展覽主打互動式體驗區，民眾可透過模擬車載街景系統，親手操作方向盤轉動場景，當模型車鏡頭「拍到」某個招牌時，系統即刻辨識文字並顯示該地點資訊，理解AI如何結合影像與文字進行圖文定位。

另一區則展示圖文辨識的科普知識－用AI讀懂穿著與顏色的秘密。透過成千上萬張圖片練習，AI能把人物身上的衣服分成帽子、外套、褲子等類別，還能判斷顏色是紅的、藍的還是咖啡色。這項技術未來可以應用在虛擬試衣、智慧穿搭，甚至幫助警方辨識影像中的穿著線索。

值得一提的是，展覽也同步介紹國研院國網中心打造的「數位孿生警政偵查平臺」。該系統整合多模態AI工具與大型語言模型（LLM），能協助警方快速進行文字分析、情資彙整與任務指派。從圖像判讀、語意解析到彙整回報，AI就像一組數位專家團隊，大幅縮短案件處理時間，展現智慧警政的新樣貌。

此一系統也已實際投入治安應用。國網中心攜手台中市政府警察局刑事警察大隊，共同建置「TCPB情資助理」平台，已累積逾百萬筆圖資。當民眾上傳街頭衝突事件影片至網路，只要畫面中出現招牌或場景，系統即能分析位置，協助警方迅速鎖定事發地點、調閱監視器，甚至比對通緝犯資料，即使影像中無明顯文字，系統也能以背景建築與場景特徵推估地點，取代過去仰賴人工比對的繁瑣流程。

展覽還設置大型積木拍照區，搭配辦案語氣的趣味標語，讓觀眾在輕鬆互動中體驗AI「看懂世界」的威力。策展團隊強調，不要小看一張街景圖、一行招牌字，AI看得比你想的更多，這項技術未來將在公共安全、智慧城市乃至日常生活扮演關鍵角色。

「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」自7月22日起至10月30日止於國資圖總館2樓展出，歡迎民眾踴躍參觀，親身體驗AI圖文辨識如何重塑我們對城市與科技的想像。

圖片 警察 團隊

延伸閱讀

助王大陸偷查個資 北市刑大前代理偵查隊長辯「辦案誤傳」

張淵翔等7人起訴罷團籲道歉 林沛祥：尊重司法但不要差別辦案

竹東治安再亮紅燈！曾助警方辦案 公所智慧停車柱3度遭砸

桃園推動智慧警政 提升辦案效率

相關新聞

第20屆教育奉獻獎名單出爐 80歲退休教師「退而不休」

教育部公布114年第20屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共20名退休校長及教師獲此殊榮。其中，最高齡的獲獎者、原服務於台南一中...

看招牌就能辦案？AI破案新時代來了 特展揭開辨識祕密

走在街頭，你是否曾想過，一行招牌文字、一片街景畫面，不只是廣告或背景，其實藏著人工智慧（AI）也能讀懂的關鍵線索？國研院...

少子化下私立高中職退場 校地拍賣、轉型活化困難重重

少子化和退場條例的夾擊下，全國有約六成私中陷入退場危機。而過去陸續退場的學校，也面臨校產活化及轉型重重關卡，有學校將價值20億元、占地6公頃校地，捐贈給鄰近大學，最後對方卻「悔婚」。教育部日前再通過苗栗大成高中等5校退場，難道私校退場校產已成燙手山芋？

攜手銘傳大學開行銷傳播跨域課 新北高中生9月起報名

為培養高中生適性發展及實作能力，新北市教育局今攜手銘傳大學合作，開設行銷傳播跨域實作課程。新北教育局長張明文說，這次課程...

遲到70年…日本原爆日記「廣島醫生」在台出版 奧本海默讚：仁慈與勇氣

當人生全面崩解，理性與善意如何成為我們的庇護所？今年是終戰八十週年，也是蜂谷道彥日記「廣島醫生」出版七十周年。在原子彈轟...

國科會9年收405件學倫案 抄襲、造假最多最重停權10年

台師大女足隊「抽血換學分」爭議涉國科會精準運動科學補助計畫，對此，主委吳誠文日前表示將同步啟動學術倫理調查，2個月內做出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。