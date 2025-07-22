看招牌就能辦案？AI破案新時代來了 特展揭開辨識祕密

走在街頭，你是否曾想過，一行招牌文字、一片街景畫面，不只是廣告或背景，其實藏著人工智慧（AI）也能讀懂的關鍵線索？國研院國網中心與國立公共資訊圖書館聯手推出AI主題展「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」，今起於國資圖總館2樓展出，透過互動裝置，帶領觀眾深入了解AI圖文辨識技術的應用場景，從日常街景到智慧偵查，展現科技生活的嶄新可能。

此次展覽主打互動式體驗區，民眾可透過模擬車載街景系統，親手操作方向盤轉動場景，當模型車鏡頭「拍到」某個招牌時，系統即刻辨識文字並顯示該地點資訊，理解AI如何結合影像與文字進行圖文定位。

另一區則展示圖文辨識的科普知識－用AI讀懂穿著與顏色的秘密。透過成千上萬張圖片練習，AI能把人物身上的衣服分成帽子、外套、褲子等類別，還能判斷顏色是紅的、藍的還是咖啡色。這項技術未來可以應用在虛擬試衣、智慧穿搭，甚至幫助警方辨識影像中的穿著線索。

值得一提的是，展覽也同步介紹國研院國網中心打造的「數位孿生警政偵查平臺」。該系統整合多模態AI工具與大型語言模型（LLM），能協助警方快速進行文字分析、情資彙整與任務指派。從圖像判讀、語意解析到彙整回報，AI就像一組數位專家團隊，大幅縮短案件處理時間，展現智慧警政的新樣貌。

此一系統也已實際投入治安應用。國網中心攜手台中市政府警察局刑事警察大隊，共同建置「TCPB情資助理」平台，已累積逾百萬筆圖資。當民眾上傳街頭衝突事件影片至網路，只要畫面中出現招牌或場景，系統即能分析位置，協助警方迅速鎖定事發地點、調閱監視器，甚至比對通緝犯資料，即使影像中無明顯文字，系統也能以背景建築與場景特徵推估地點，取代過去仰賴人工比對的繁瑣流程。

展覽還設置大型積木拍照區，搭配辦案語氣的趣味標語，讓觀眾在輕鬆互動中體驗AI「看懂世界」的威力。策展團隊強調，不要小看一張街景圖、一行招牌字，AI看得比你想的更多，這項技術未來將在公共安全、智慧城市乃至日常生活扮演關鍵角色。

「看穿你的微文字：從招牌到場景，圖片開口說話的秘密」自7月22日起至10月30日止於國資圖總館2樓展出，歡迎民眾踴躍參觀，親身體驗AI圖文辨識如何重塑我們對城市與科技的想像。

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