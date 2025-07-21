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國際語奧首度在台舉行 43國參賽、人數創新高

中央社／ 台北21日電

第22屆國際語言奧林匹亞競賽今天在台灣大學開幕，共有43個國家與地區、近400人參賽，參賽人數創歷年新高，這也是國際語奧自2003年創立以來，首度由台灣主辦。

國際語言學奧林匹亞競賽是全球規模最大的中學生語言學競賽之一，比賽分為個人賽及團隊賽，選手透過邏輯推理與觀察，從未知語言中拆解結構並理解其規則和文化脈絡。台灣隊自2016年起，在台大語言學研究所教授謝舒凱帶領下持續參加國際語奧，曾於2017年獲團體賽金牌。

第22屆國際語言學奧林匹亞競賽今天在台大舉行開幕儀式，教育部次長朱俊彰致詞時表示，語言是人類最了不起的創造之一，讓人類能夠表達自己、溝通，並分享歷史、知識與文化；語言也塑造人們的思維方式，塑造對世界的理解。

朱俊彰提到，台灣是個語言多樣的地方，包含中文、台灣閩南語、客家語以及16種原住民族語言，在學校裡也推動多語教育，並尊重每種語言背後的文化價值；他期許國際語言學奧林匹亞競賽參賽者運用分析能力與解決問題的能力，來迎接挑戰，並為世界打造更好的未來。

台大校長陳文章指出，他為台大能主辦這個國際賽事感到驕傲，語言是每個人非常基礎且至關重要的技能，透過語言還可以交朋友、認識不同的文化。他希望參賽者享受競賽並互相交流，瞭解不同國家的文化，相信對未來會很有幫助。

台大語言學研究所副教授、競賽籌委會主席邱振豪表示，國際語奧不只是競賽，更是全球語言學菁英的相遇，他也希望透過國際語奧，讓世界看建台灣語言學的多樣與活力，也讓台灣年輕世代看見語言學在世界的可能性。

語言 台大 奧林匹亞

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