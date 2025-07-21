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攜手銘傳大學開行銷傳播跨域課 新北高中生9月起報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局今攜手銘傳大學合作，開設行銷傳播跨域實作課程。圖／新北教育局提供
新北市教育局今攜手銘傳大學合作，開設行銷傳播跨域實作課程。圖／新北教育局提供

為培養高中生適性發展及實作能力，新北市教育局今攜手銘傳大學合作，開設行銷傳播跨域實作課程。新北教育局長張明文說，這次課程涵蓋六大學院資源，結合大學頂尖師資、XR智能攝影棚、銘傳廣播電台設備，導入生成式AI與智慧機器人實作，開設8門跨域課程。

新北教育局說，新北市自2018年設立「高中與大學共創學習媒合平台」，已與超過30所大專校院締結合作備忘錄，提供逾250門免費課程。這次透過與銘傳大學合作，除建構無縫銜接機制，更讓學生在大學模擬場域中，體驗前瞻技術與跨域整合。

張明文指出，8門跨域課程涵蓋傳播、設計、管理、電機資訊、法律及金融科技，開設行動短影音創作探究、假面創客：EVA泡棉手作設計、AI潮牌時代：打造你的未來品牌力、Unity程式設計、物聯網與感測應用、法律與生活及創新科技與永續金融等課程，重視實作導向與素養導入，協助學生從創意設計、科技應用至法商思維，實踐跨域整合的學習，接軌未來職涯。

銘傳大學校長李選士說，此次與新北市教育局合作，是銘傳大學首次與縣市政府串連課程，將大學端研究能量與實作設備，延伸至高中現場。比如假面創客課程，以EVA泡棉為材料，引導學生從2D設計發展至3D創作；法律與生活透過智慧實習法庭，與自然語言辨識系統，協助學生模擬國民法官審理過程，讓新北學子提前接軌職涯領域、強化學習歷程檔案。

新北高中高三學生鄒芷昕分享，實際進入XR攝影棚實作後，更堅定自己未來想投入傳播產業志向。學生鄭稟燁則希望透過設計課程累積經驗，增進商品開發與行銷整合的專業知能。

教育局說，行銷傳播課程預計10月至12月開課，歡迎新北市高中學生自9月起至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」（https://learningcollaboration.org/）報名參加。

教育局

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