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遲到70年…日本原爆日記「廣島醫生」在台出版 奧本海默讚：仁慈與勇氣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「廣島醫生」是討論戰爭、國家與人性的二戰經典，台灣卻等了七十年才由一卷文化引進，將在7月底首度出版。圖／一卷文化提供
「廣島醫生」是討論戰爭、國家與人性的二戰經典，台灣卻等了七十年才由一卷文化引進，將在7月底首度出版。圖／一卷文化提供

當人生全面崩解，理性與善意如何成為我們的庇護所？今年是終戰八十週年，也是蜂谷道彥日記「廣島醫生」出版七十周年。在原子彈轟炸廣島時，蜂谷道彥擔任廣島通訊醫院院長，用日記記錄了爆炸當日及接下來58天的異常經歷。「廣島醫生」是討論戰爭、國家與人性的二戰經典，台灣卻等了七十年才由一卷文化引進，將在7月底首度出版。

蜂谷道彥1903年生於岡山縣，1942年任廣島通訊醫院院長，1947年起，在廣島這座正處於復興與發展階段的城市生活了20年，與廣島一同成長。期間擔任原子彈傷害調查委員及醫師國家考試委員。1980年辭世。

1945年8月6日，原子彈轟炸廣島，當時的廣島通訊醫院院長蜂谷道彥，親歷了城市瞬間成為廢墟、醫療資源匱乏、無數傷患湧入醫院的慘況。他既是重傷者，也實際投入救治行動。在本書中，他以日記形式，透過冷靜細膩的筆觸，忠實記錄了爆炸當日及接下來五十六天的異常經歷。

蜂谷醫生原本無意出版這部日記，在日記中面對自己、暴露自己。日記一開始，他是極度忠誠的愛國者。但原爆之後，他開始質疑戰爭、質疑國家，對美軍的行為反而產生出乎意料的正面評價。他的轉變，不只是個人掙扎，或許也可說是戰後日本社會集體心理變化的縮影。從盲目服從到痛苦質疑，他一步步反思軍國主義，最終回歸對人性的堅定信念。

日記中不僅詳述原子彈帶來的身心創傷和社會動盪，也捕捉人的堅韌、奉獻與勇氣，反思生存的意義與道德困境。蜂谷道彥見證貪汙、搶劫、體制崩潰，但也寫下病人的微笑，以及享用一顆桃子的喜悅。

在輻射病尚未定名之前，蜂谷道彥用醫學推論幫助人們對抗未知的恐懼。即使自己也是重傷者、面臨資訊斷絕的危境，他仍選擇持續記錄與分析，堅守醫者的專業與人道精神。他誠實書寫自己的絕望與脆弱，但更強調善意與尊嚴的價值。

「我一口氣讀完。」原子彈之父奧本海默，在讀完日記後寫下評語:「這是一部樸實無華的紀錄，充滿了仁慈、哀傷與非凡的勇氣。」如同「安妮日記」呈現猶太人在二戰時的處境，「廣島醫生」展現日本人在終戰後的心路歷程，對於此刻的台灣，或許也是一面鏡子。

廣島 醫生 日本

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