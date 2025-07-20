學生總數5年少27.3萬 實驗教育人數逆勢成長
教育部最新統計顯示，受少子女化影響，各級學校學生總數逐年遞減，113學年比108學年減少27.3萬人；實驗教育參與學生逆勢成長，113學年達2.7萬人創新高，5年間成長近5成。
教育部近日公布113學年學校基本概況統計結果，113學年全國幼兒園總計6657所，比112學年減42所，其中公共化幼兒園增加20所，私幼減62所；與108學年比較，幼兒園5年間增273所，其中公共化幼兒園增460所，主因是持續擴大幼兒教保服務公共化，私幼則減少187所。
在學生數方面，教育部統計顯示，113學年各級學校學生總數398.8萬人，以國小生120.3萬人最多，其次為大專生107.4萬人；受少子女化現象影響，各級學校學生總數逐年遞減，113學年比108學年減少27.3萬人（6.4%）。
觀察近5學年間大專學生數變化，教育部表示，大專學生於108學年為121.3萬人，113學年降為107.4萬人，5學年間減13.9萬人；113學年以就讀科技類學生數51.3萬人最多（47.7%），其次為社會類36.4萬人（33.8%）、人文類19.8萬人（18.4%）。
另外，113學年大專校院就讀STEM（科學、技術、工程、數學）領域的學生有37.7萬人，占全體大專學生的35.1%，比108學年（31.6%）提升。
實驗教育方面，教育部提到，113學年有140校通過實驗教育計畫，實驗教育參與學生數2.7萬人創新高，5學年間參與學生數增加8911人，成長近5成，參與實驗教育學生數比率也在少子女化趨勢下呈現逆勢成長。
實驗教育分為「學校型態」、「公立學校委託私人辦理」、「非學校型態」，其中以學校型態實驗教育計畫通過校數增加最快，由108學年80所快速增至113學年124所，參加學生也由7675人增至1萬2164人，成長近6成。
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