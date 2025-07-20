國科會9年收405件學倫案 抄襲、造假最多最重停權10年

台師大女足隊「抽血換學分」爭議涉國科會精準運動科學補助計畫，對此，主委吳誠文日前表示將同步啟動學術倫理調查，2個月內做出處分。學倫案件近年屢次登上媒體版面，而根據國科會統計，過去約9年間共收到405件學倫案，在確認違反學倫的案件中，有150人次受到處分，最多人違反的態樣依序為抄襲、造假、變造，並受到書面告誡、停權、追回獎補助及撤銷獎項等處分。

針對申請或取得國科會學術獎勵、專題研究計畫或其他相關補助的研究人員，國科會統計2016年1月至2025年4月的學術倫理案收件與處理情形。在這9年又3個月間，國科會共收405件學倫案，有248件以具名方式檢舉，67件未具真實姓名或聯絡方式，90件是因職權發現；受理結果計151案不成案，114案確認無違反學倫，38件審查中，102件有違反學倫。

其中，不成案的原因包括事證不足、非國科會業管範圍，或者前案事證已處理。另外，「有違反學倫」的案件數是以收件年度統計，並非處分年度，國科會說明，同一案件可能涉及多人。

國科會進一步指出，期間共有150人次違反學術倫理，其中42人次抄襲、28人次造假、16人次變造、12人次自我抄襲（含隱匿及未適當引註）、3人次重複發表、2人次代寫，47人次違反其他學倫態樣。

國科會亦對違反學倫者進行處分，期間有49人次以書面告誡，69人次停權1至2年、13人次停權3至10年以上，18人次追回補助費用或獎勵，1人次撤銷獎項。其中，受「停權」處分者，共有14人同時追回獎補助費用。

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