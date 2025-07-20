快訊

巫婆的婆要唸「ㄆㄨㄛˊ」？她曝國小教材解答 網傻眼：有點扯

別再堅持「趁熱吃」 營養師分享7種食物放涼吃更健康

高教三明治／在「比價」創傷中升等 私校師季風法則求生

聽新聞
0:00 / 0:00

國科會9年收405件學倫案 抄襲、造假最多最重停權10年

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
根據國科會統計，約9年間共收405件學倫案，有248件以具名方式檢舉，67件未具真實姓名或聯絡方式，90件是因職權發現。圖／本報資料照片
根據國科會統計，約9年間共收405件學倫案，有248件以具名方式檢舉，67件未具真實姓名或聯絡方式，90件是因職權發現。圖／本報資料照片

台師大女足隊「抽血換學分」爭議涉國科會精準運動科學補助計畫，對此，主委吳誠文日前表示將同步啟動學術倫理調查，2個月內做出處分。學倫案件近年屢次登上媒體版面，而根據國科會統計，過去約9年間共收到405件學倫案，在確認違反學倫的案件中，有150人次受到處分，最多人違反的態樣依序為抄襲、造假、變造，並受到書面告誡、停權、追回獎補助及撤銷獎項等處分。

針對申請或取得國科會學術獎勵、專題研究計畫或其他相關補助的研究人員，國科會統計2016年1月至2025年4月的學術倫理案收件與處理情形。在這9年又3個月間，國科會共收405件學倫案，有248件以具名方式檢舉，67件未具真實姓名或聯絡方式，90件是因職權發現；受理結果計151案不成案，114案確認無違反學倫，38件審查中，102件有違反學倫。

其中，不成案的原因包括事證不足、非國科會業管範圍，或者前案事證已處理。另外，「有違反學倫」的案件數是以收件年度統計，並非處分年度，國科會說明，同一案件可能涉及多人。

國科會進一步指出，期間共有150人次違反學術倫理，其中42人次抄襲、28人次造假、16人次變造、12人次自我抄襲（含隱匿及未適當引註）、3人次重複發表、2人次代寫，47人次違反其他學倫態樣。

國科會亦對違反學倫者進行處分，期間有49人次以書面告誡，69人次停權1至2年、13人次停權3至10年以上，18人次追回補助費用或獎勵，1人次撤銷獎項。其中，受「停權」處分者，共有14人同時追回獎補助費用。

抄襲 國科會

延伸閱讀

台師大抽血換學分 教部將組專案小組「徹查周台英、陳忠慶研究案」

台師大女足抽血換學分 校方調查計畫證實「108年起違規抽血」

抽血霸凌案 周台英咆哮簡奇陞音檔曝光：我太好意 不然妳大一就該退學

女足7年前就開始抽血 王婉諭：周教練2018年究竟執行什麼研究？

相關新聞

國科會9年收405件學倫案 抄襲、造假最多最重停權10年

台師大女足隊「抽血換學分」爭議涉國科會精準運動科學補助計畫，對此，主委吳誠文日前表示將同步啟動學術倫理調查，2個月內做出...

從課後輔導到採茶體驗 桃園里長為弱勢童打造多元暑假

當多數學生沉浸在暑假的歡樂時光時，卻有許多脆弱家庭的孩子們面臨缺乏關注與照護的困境。桃園市516個里中，有多位里長用心編...

數學奧林匹亞競賽 我小將斬獲2金、國際排名第20

教育部今天晚間表示，澳大利亞主辦的2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽，於7月14日舉行開幕典禮，今日舉行閉幕典禮並頒...

校園資訊設備藏漏洞？學生曝「看A漫不會被擋」 議員促建立通報系統

各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵...

苗栗大成高中等5校退場 教育部今令解職全體董事

教育部今天召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第8次會議，審議通過苗栗縣私立大成高中、台南市私立新榮高中、...

關懷弱勢學生不遺餘力 新北6位教師榮獲師鐸獎

教育部今日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位優秀教師榮獲教育界最高榮譽，以深厚的專業素養與堅定的教育情懷，長期耕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。