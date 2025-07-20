從課後輔導到採茶體驗 桃園里長為弱勢童打造多元暑假

當多數學生沉浸在暑假的歡樂時光時，卻有許多脆弱家庭的孩子們面臨缺乏關注與照護的困境。桃園市516個里中，有多位里長用心編織起守護弱勢兒童的安全網絡，其中，龍潭區聖德里、八德區興中里、桃園區瑞慶里等三個里，積極推動社區兒童陪伴計畫，透過豐富多樣的學習活動，為這些孩子點亮溫暖。

龍潭區聖德里長徐春淼說，他觀察到社區裡不少家庭，爸媽工作繁忙，孩子缺乏照顧，2018年開始，他結合志工、永齡基金會建立起支持系統，提供課後輔導，計畫上軌道後，他在去年卸下重任，將課輔任務交棒給學校及永鄰基金會，自己則開辦免費暑期陪伴課程，帶著孩子進行生態導覽、體驗在地採茶文化等，讓孩子在學習與生活中找到平衡。

「陪伴是最重要的初衷。」八德區興中里長高資穎分享，她曾參與過原住民營隊，因此萌生對兒童陪伴的熱情，2024年開始與市府合作成立「興中里小衛星」，每天親自張羅晚餐、處理行政事務、串聯社區資源，為脆弱家庭的孩子打造有愛的學習環境。她說即使未來卸任，也會持續投入服務，希望接住每一個有需要孩子。

桃園區瑞慶里長黃欣韻說，曾有孩子在深夜受暴後，直奔她家求助，於是她設立家暴關懷站提供需要里民，一個安全的避風港，她也從2019年開始著手寫計畫、找資源，引進兒童瑜珈、3D列印、創意手作與職人體驗等課程，希望「靠社區力量可以改變孩子的一生」，只要提供同等資源，一顆落在貧瘠土地的種子，也能迎來盛開之時。

民政局長劉思遠表示，里長是社區治理的第一線，更是推動兒少友善政策的重要推手，為強化兒少保護的危機處理，市府8月11日將舉辦「桃園市各區基層民政人員業務法令培訓」，課程涵蓋「性侵害及數位暴力防治」與「責任通報規範」，預計有150人參訓，藉此提升里幹事對脆弱家庭的辨識與協助能力，協助里長進行兒童保護與脆弱家庭通報。 桃園市龍潭區聖德里長徐春淼開辦免費暑期陪伴課程，帶著弱勢孩子進行生態導覽、體驗在地採茶文化。圖／桃園市民政局提供

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