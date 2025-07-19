快訊

台中反罷造勢傳意外…86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

聽新聞
0:00 / 0:00

數學奧林匹亞競賽 我小將斬獲2金、國際排名第20

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國際數學奧林匹亞競賽，我國小將共抱回2金2銀1銅1榮譽獎，國際排名第20名。選手左起分別為李天輝、黃柏澄、曾宇凡、許庭誠、李家睿、盧品均。圖／教育部提供
國際數學奧林匹亞競賽，我國小將共抱回2金2銀1銅1榮譽獎，國際排名第20名。選手左起分別為李天輝、黃柏澄、曾宇凡、許庭誠、李家睿、盧品均。圖／教育部提供

教育部今天晚間表示，澳大利亞主辦的2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽，於7月14日舉行開幕典禮，今日舉行閉幕典禮並頒獎。在110個國家、630名參賽學生中，我國6名代表參賽學生獲得2金、2銀、1銅、1榮譽獎佳績，國際排名第20名。

教育部指出，其中以高雄市立高雄高級中學三年級學生李天輝，以及台北市立建國高級中學二年級學生盧品均成績最佳，獲金牌獎，個人排名並列第27名。

教育部表示，我國代表隊由國內大學20多位教授組成輔導團隊培訓，從全國1813名學生中選出6名學生代表參賽，並由國立台灣師範大學副教授林延輯及國立清華大學副教授朱家杰擔任領隊及副領隊。

教育部也指出，另由國立陽明交通大學副教授高竹嵐、2020年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主許博翔，及2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主鄭百里，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁工作。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得新台幣20萬、10萬及5萬獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

金牌 教育部 奧林匹亞

延伸閱讀

台師大抽血換學分 教部將組專案小組「徹查周台英、陳忠慶研究案」

苗栗大成高中等5校退場 教育部今令解職全體董事

閱讀數學／笛卡兒的機械女兒（中）

新北平溪白石籃球場增設防雨設施 提升安全與便利

相關新聞

數學奧林匹亞競賽 我小將斬獲2金、國際排名第20

教育部今天晚間表示，澳大利亞主辦的2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽，於7月14日舉行開幕典禮，今日舉行閉幕典禮並頒...

校園資訊設備藏漏洞？學生曝「看A漫不會被擋」 議員促建立通報系統

各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵...

苗栗大成高中等5校退場 教育部今令解職全體董事

教育部今天召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第8次會議，審議通過苗栗縣私立大成高中、台南市私立新榮高中、...

關懷弱勢學生不遺餘力 新北6位教師榮獲師鐸獎

教育部今日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位優秀教師榮獲教育界最高榮譽，以深厚的專業素養與堅定的教育情懷，長期耕...

杏壇最高榮譽師鐸獎今公布名單 72人摘殊榮

教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，今年共選拔出72名獲獎者，其中男性26名、女性46名，包括校（園、院）長17名、教師...

寫出「辯護士小姐」 ！首屆琅琅原創大賞 官雨青獲首獎

由聯合新聞網旗下媒體「琅琅悅讀」主辦的首屆「琅琅原創大賞」，吸引上百位海內外創作者參賽，歷經兩階段評選，有十五件入圍決審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。