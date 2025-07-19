數學奧林匹亞競賽 我小將斬獲2金、國際排名第20

教育部今天晚間表示，澳大利亞主辦的2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽，於7月14日舉行開幕典禮，今日舉行閉幕典禮並頒獎。在110個國家、630名參賽學生中，我國6名代表參賽學生獲得2金、2銀、1銅、1榮譽獎佳績，國際排名第20名。

教育部指出，其中以高雄市立高雄高級中學三年級學生李天輝，以及台北市立建國高級中學二年級學生盧品均成績最佳，獲金牌獎，個人排名並列第27名。

教育部表示，我國代表隊由國內大學20多位教授組成輔導團隊培訓，從全國1813名學生中選出6名學生代表參賽，並由國立台灣師範大學副教授林延輯及國立清華大學副教授朱家杰擔任領隊及副領隊。

教育部也指出，另由國立陽明交通大學副教授高竹嵐、2020年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主許博翔，及2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主鄭百里，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁工作。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得新台幣20萬、10萬及5萬獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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