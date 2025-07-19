國際數學奧林匹亞 台灣學子斬獲2金國際排第20名

台灣學子參與第66屆國際數學奧林匹亞競賽，抱回2金2銀1銅1榮譽獎，國際排名第20名。個人表現最佳的是高雄中學李天輝、台北市建國高中盧品均，並列世界第27名。

教育部今天發布新聞稿，在澳大利亞舉辦的國際數學奧賽，台灣選派的6名選手，在110個國家、630名參賽學生中脫穎而出，抱回2金2銀1銅1榮譽獎。以學生競賽總成績計算，台灣國際排名第20名。

台灣學子在國際數學奧賽歷來表現不俗，最佳成績是2014年在南非拿下4金2銅，國際排名第3，近5年也都有抱回至少1面金牌。

高雄中學學生李天輝在自述中提到，從小就對數學很興趣，很喜歡解題。高中加入讀書會後正式接觸奧林匹亞，高一時連選訓都進不去，後來發憤圖強，大量練習題目，今年在歷經重重關卡後終於當上國手。

台北市建國高中盧品均則是從小愛玩數獨、研究益智題目，雖然參加過幾次數學比賽，但都沒有拿到很好的成績，後來是在建中科學班，跟著國手學長學習而大有所獲。也因此他期許自己也能成為引路人，引領學弟在數學路上前進。

教育部表示，在國際數學奧賽獲金牌、銀牌及銅牌獎，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，並保送大學本學系，或推薦入大學各學系。

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