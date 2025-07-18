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校園資訊設備藏漏洞？學生曝「看A漫不會被擋」 議員促建立通報系統

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵蓋多元教育部未多加阻擋，就連18禁漫畫都能一覽無遺。示意圖／AI生成
各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵蓋多元教育部未多加阻擋，就連18禁漫畫都能一覽無遺。示意圖／AI生成

各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵蓋多元教育部未多加阻擋，就連18禁漫畫都能一覽無遺，議員指出，各校防火牆設定皆自主管理，缺乏統一通報與防護系統，應統整封鎖清單建構一致防護機制。

北市教育局回應，網路刊載內容是否違反法規、得限制接取，由台灣學術網路TANET主管機關教育部認定，如學校有發現未被阻擋可疑網站，可向教育部通報並告知教育局。

現行北市校園網路架構採用教育部學術網路，只要是教育部認定某網站為色情或暴力內容會統一阻擋，但卻有家長指出，由於漫畫網站內容多元，所以並沒有被認定為色情或暴力內容，就有學生點擊已標示為18禁的漫畫，透過學校網路仍可一覽無遺。

據了解，目前各校雖可自行設定防火牆過濾，但多為校內自主管理，教育局無法全面掌握，當教師發現學生能連上不當網站時，僅由校內資訊個別封鎖，但卻沒有完整通報機制，導致市府無從統整、同步阻擋，恐使其他學校持續暴露於相同風險之中。

實際測試，知名漫畫網站「漫畫大全」與「亂搭」，結果發現即使部分漫畫已標示為18禁，仍能在校園網路中完整瀏覽，毫無限制，顯示目前防火牆缺乏有效內容識別與封鎖能力。

議員曾獻瑩指出，教育部「TANet青少年網路內容防護計畫」雖已規畫蒐集各縣市學校攔阻清單，充實防護資料庫，但該計畫尚未全面啟動，部分學校可能資訊能力有限，對於不當網站的辨識與封鎖執行成效不一，教育局應盡速主動統整各校反映不當網站清單，納入校園網路阻擋範圍，提升防護一致性，避免學生在校上網接觸不當網路內容。

教育局表示，各學校均使用台灣學術網路（TANET），由教育部主責權管，北市教網中心已導入教育部「不當資訊防護系統」，並結合財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）建立的自律機制攔截；有關網站內容，是否違反主管法規，須由主管機關教育部認定。

教育局表示，將再次向各級學校加強宣導，如學校有發現新興尚未被阻擋的可疑網站，可向教育部不當資訊防護團隊通報並告知本局，同步向教育部反映處理。

各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵蓋多元教育部未多加阻擋，就連18禁漫畫都能一覽無遺，議員指出，各校防火牆設定皆自主管理，缺乏統一通報與防護系統，應統整封鎖清單建構一致防護機制。圖／議員曾獻瑩辦公室提供
各級學校資訊設備目前採用教育部台灣學術網路（TANET），大多色情暴力網站均有阻擋，然後卻有家長學生指出，由於漫畫網站涵蓋多元教育部未多加阻擋，就連18禁漫畫都能一覽無遺，議員指出，各校防火牆設定皆自主管理，缺乏統一通報與防護系統，應統整封鎖清單建構一致防護機制。圖／議員曾獻瑩辦公室提供

網站 校園 教育部 教育局 台灣學術網路

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