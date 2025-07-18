苗栗大成高中等5校退場 教育部今令解職全體董事

教育部今天召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第8次會議，審議通過苗栗縣私立大成高中、台南市私立新榮高中、苗栗縣私立賢德工商、苗栗縣私立育民工家、彰化縣私立大慶商工等5校停辦，且依法解除全體董事職務。

根據私校退場條例規定，專案輔導學校名單需公開，並給予2年改善期，若逾期未改善則依法將進入停招、停辦退場。日前5校均為改善期屆滿後仍未解除專案輔導，而被令114學年起停止全部招生，並於114學年度結束時停辦，今日退審會再令5校法人重組董事會。

5校多因財務惡化等狀況，近年逐步走向停招退場。根據教育部統計，本學年苗栗大成高中已無學生及專任教師，另有協助處理董事會業務人員1名；台南新榮高中則有9名學生、專任教師5名、職員3名；苗栗賢德工商已無學生及專任教師，職員1名；苗栗育民工家同樣已無學生及專任教師，另有協助處理董事會業務人員1名；彰化大慶商工則還有129名學生、專任教師7名、職員6名。

教育部也指出，苗栗大成高中、苗栗賢德工商、苗栗育民工家及彰化大慶商工至113學年度結束時就無學生，另台南新榮高中於114學年度結束時，學生也將全數畢業，同樣無需進行安置。

至於教職員安置，教育部說明，將於重組董事會後督導及協助學校處理現有教職員工資遣、離退等事宜，並依退場條例規定，落實各校依法發給資遣、退休、離職慰助金，以保障現有教職員工之權益。

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