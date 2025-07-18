快訊

4歲童遭無牽繩大狗狂追嚇哭！狗主反嗆：為什麼不拴好小孩？

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

聽新聞
0:00 / 0:00

關懷弱勢學生不遺餘力 新北6位教師榮獲師鐸獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中港國小老師林涵容以藝術開啟孩子心門，透過每周僅有的兩節美術課，精心設計具啟發性的活動，溫柔陪伴學生情感成長。圖／新北市教育局提供
中港國小老師林涵容以藝術開啟孩子心門，透過每周僅有的兩節美術課，精心設計具啟發性的活動，溫柔陪伴學生情感成長。圖／新北市教育局提供

教育部今日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位優秀教師榮獲教育界最高榮譽，以深厚的專業素養與堅定的教育情懷，長期耕耘第一線，陪伴學生學習成長、翻轉生命。

修德國小校長陳俊生長期深耕偏鄉，秉持「以愛為圓心，專業為半徑」的信念，積極爭取資源，提供免費早午餐與多元課程，打造安全、有愛且富創意的學習環境，讓弱勢學生在校園中感受溫暖與尊重。

牡丹國小主任徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，因學生一句「沒有爸媽了，若您調走了，等於沒有母校了」深深觸動，將每位學生視如己出，承諾「永久保固」。她積極為弱勢學童爭取資源、重建家園、治療疥瘡等，讓孩子在愛與關懷中安心成長，以行動實踐教育愛，為偏鄉孩子點亮希望。

瑞芳高工老師翁明郎長年用愛與專業陪伴學生成長。面對經濟弱勢孩子，主動協助註冊與補助申請，成為學生安心就學的重要力量；在教學上則不斷精進技術、引導學生銜接產業趨勢，更投入課餘輔導，從技藝競賽到升學準備，全力支持每位願意努力的孩子；即使面對行為偏差學生，始終不放棄，以陪伴與關懷引導改變，是學生心中最溫柔而堅定的引路人。

中港國小老師林涵容以藝術開啟孩子心門，透過每周僅有的兩節美術課，精心設計具啟發性的活動，溫柔陪伴學生情感成長。曾遇到一個情緒內斂、幾乎不與人互動的孩子，在黏土創作課中靜靜完成一隻黑貓公仔並主動分享，自此打開心房、開始與人互動。

三多國小老師江彥麟看見社區孩子在放學後無處可去，毅然組建不分年齡的躲避球隊，以運動凝聚人心、建立歸屬感。長期陪伴孩子們從迷惘走向成長，見證隊員從內向退縮到奪下全國冠軍，甚至在亞洲盃賽事實現「擊敗日本」的承諾。

淡水商工老師鄭煒儒長年陪伴不同類型的弱勢學生，以溫暖與耐心打造安心學習環境，幫助孩子突破語言、經濟與心理困境等生命低潮，更以家人般的關懷支持，協助重建信心、堅持夢想，展現堅韌生命力。

牡丹國小主任徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，因學生一句「沒有爸媽了，若您調走了，等於沒有母校了」深深觸動，將每位學生視如己出，承諾「永久保固」。圖／新北市教育局提供
牡丹國小主任徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，因學生一句「沒有爸媽了，若您調走了，等於沒有母校了」深深觸動，將每位學生視如己出，承諾「永久保固」。圖／新北市教育局提供

偏鄉教育

延伸閱讀

影／綠議員指控新北秘書長要求公會參加反罷免 侯友宜：不要惡意抹黑

2025新北濕地割稻趣 明起開放報名同樂

溪北轉運站首次招商流標 新北市府拚月底再公告

新北八里傳罷免公告夾反罷文宣 區公所：查證無此事

相關新聞

關懷弱勢學生不遺餘力 新北6位教師榮獲師鐸獎

教育部今日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位優秀教師榮獲教育界最高榮譽，以深厚的專業素養與堅定的教育情懷，長期耕...

杏壇最高榮譽師鐸獎今公布名單 72人摘殊榮

教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，今年共選拔出72名獲獎者，其中男性26名、女性46名，包括校（園、院）長17名、教師...

寫出「辯護士小姐」 ！首屆琅琅原創大賞 官雨青獲首獎

由聯合新聞網旗下媒體「琅琅悅讀」主辦的首屆「琅琅原創大賞」，吸引上百位海內外創作者參賽，歷經兩階段評選，有十五件入圍決審...

琅琅原創大賞決選 官雨青「辯護士小姐」奪首獎

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，15件入圍原創作品今進行提案決賽，...

琅琅原創大賞15件作品決戰 45歲三寶媽奪20萬首獎

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，15件入圍原創作品今進行提案決賽，...

國際奧林匹亞機器人大賽 中南區賽吸360人同場競技

「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生參與，競爭激烈，表現優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。