關懷弱勢學生不遺餘力 新北6位教師榮獲師鐸獎
教育部今日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位優秀教師榮獲教育界最高榮譽，以深厚的專業素養與堅定的教育情懷，長期耕耘第一線，陪伴學生學習成長、翻轉生命。
修德國小校長陳俊生長期深耕偏鄉，秉持「以愛為圓心，專業為半徑」的信念，積極爭取資源，提供免費早午餐與多元課程，打造安全、有愛且富創意的學習環境，讓弱勢學生在校園中感受溫暖與尊重。
牡丹國小主任徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，因學生一句「沒有爸媽了，若您調走了，等於沒有母校了」深深觸動，將每位學生視如己出，承諾「永久保固」。她積極為弱勢學童爭取資源、重建家園、治療疥瘡等，讓孩子在愛與關懷中安心成長，以行動實踐教育愛，為偏鄉孩子點亮希望。
瑞芳高工老師翁明郎長年用愛與專業陪伴學生成長。面對經濟弱勢孩子，主動協助註冊與補助申請，成為學生安心就學的重要力量；在教學上則不斷精進技術、引導學生銜接產業趨勢，更投入課餘輔導，從技藝競賽到升學準備，全力支持每位願意努力的孩子；即使面對行為偏差學生，始終不放棄，以陪伴與關懷引導改變，是學生心中最溫柔而堅定的引路人。
中港國小老師林涵容以藝術開啟孩子心門，透過每周僅有的兩節美術課，精心設計具啟發性的活動，溫柔陪伴學生情感成長。曾遇到一個情緒內斂、幾乎不與人互動的孩子，在黏土創作課中靜靜完成一隻黑貓公仔並主動分享，自此打開心房、開始與人互動。
三多國小老師江彥麟看見社區孩子在放學後無處可去，毅然組建不分年齡的躲避球隊，以運動凝聚人心、建立歸屬感。長期陪伴孩子們從迷惘走向成長，見證隊員從內向退縮到奪下全國冠軍，甚至在亞洲盃賽事實現「擊敗日本」的承諾。
淡水商工老師鄭煒儒長年陪伴不同類型的弱勢學生，以溫暖與耐心打造安心學習環境，幫助孩子突破語言、經濟與心理困境等生命低潮，更以家人般的關懷支持，協助重建信心、堅持夢想，展現堅韌生命力。
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