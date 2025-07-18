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師鐸獎72得主 施玉琴「降龍伏心」助聽障生成長

中央社／ 台北18日電

教育部今天公布民國114年師鐸獎名單，共有72名教師獲得教育界最高殊榮。台中市立啟聰學校教師施玉琴曾「降龍伏心」，讓性格凶狠的學生變得和善，考取證照擺脫迷惘人生

師鐸獎選拔各教育階段優秀的人員，今年共有165名候選人，經學者專家與社會公正人士組成的決審小組，選出72名獲獎者，預計9月18日在台北表揚。

來自台中市立啟聰學校的施玉琴，是餐飲科的高二導師，多年來用耐心和關懷，幫助學生找到人生的方向。其中一名被稱為火龍的學生，個性凶狠，經常咆哮、摔東西，更曾揚言要「殺老師」，在施玉琴的一步步指導下，開啟了不一樣的生命。

施玉琴的訣竅是賦予任務，找機會讓孔武有力的火龍幫忙搬書、移櫃子，進而獲得全班同學的感謝。火龍發現「自己有用」後，性格也慢慢轉變，並在施玉琴的引導下，開始考照的專業訓練。

施玉琴曾一度自掏腰包購買烘焙材料，就為幫助學生練習，然而火龍在考照時，因熬夜打網咖，居然在烘焙實作時睡著了。施玉琴沒有生氣，鼓勵火龍再接再厲，直到順利考取丙級證照，並在畢業後幫忙媒合找到工作。

火龍後來順利工作十餘年，自食其力讓父母感到欣慰。但生命無常，去年5月火龍突然因病過世，施玉琴忍著哀傷，協助家屬處理後事，親自幫火龍入殮。

今年的師鐸獎得主中，還有許多感人的師生故事。中山大學副教授王致遠曾輔導一名「被二一」（1/2學分不及格，處於退學邊緣）的學生，鼓勵不知道為何要讀大學的小圓（化名）出國看看不一樣的世界。

小圓從海外回台後，突然脫胎換骨，在課堂上積極發言，還買理財書籍自學，讓王致遠感到欣慰。然而到了學期中，小圓突然消失，詢問家屬才知道被診斷出大腸癌三期。

小圓在治療告一段落後回到校園，在王致遠的協助下堅持學習，無奈病情還是惡化，王致遠多次探望，一路為小圓和家屬打氣。最終，小圓仍是走到生命的盡頭，但王致遠相信，在那段生命即將熄滅的時光裡，至少沒有讓小圓孤單一人。

師鐸獎 人生

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