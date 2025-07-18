芥川、直木賞雙雙從缺 學者：無損獎項權威性

備受日本文壇重視的芥川賞、直木賞，本屆（173）得主雙雙從缺，引起各界注意。學者、翻譯家林水福今天表示，這個情況更證實評審的嚴格把關，無損大獎的權威性。

林水福接受中央社電話訪問表示，兩項大獎自1935年創辦以來，雙雙從缺的情況有6次，不過這次距上次有27年之久；如果分開來看，兩項大獎也各有30多次從缺的情形發生，發生率接近20%。

林水福表示，對日本人而言，從缺的情況司空見慣，但對台灣讀者來說，可能會比較意外。

芥川賞、直木賞均由「文藝春秋」雜誌創辦人菊池寬創辦，以紀念他的兩位作家老友芥川龍之介及植村宗一（筆名直木三十五）；前者用來獎勵純文學創作的新人，後者獎勵從事大眾文學創作但知名度不高的作者，一年頒發兩次，得主可獲100萬日圓及一只紀念懷錶。

林水福表示，就獎金來看，100萬日圓不算多，甚至比台灣一些文學獎的獎金還少，為什麼還是可以建立起它的權威性，值得台灣思考。

林水福說，就以這次評審的意見來看，直木賞的評審京極夏彥認為，此次作品實力相當，無法只選出其中一部；芥川賞評審川上弘美則認為，新視角和新嘗試都還有待突破。可見評審的嚴格把關。

芥川賞過去曾捧紅石原慎太郎、松本清張，以及諾貝爾文學獎得主大江健三郎；直木賞得主則包括司馬遼太郎、宮部美幸、東野圭吾等知名作家。

台灣作家李琴峰2021年以「彼岸花盛開之島」獲得芥川賞，為台灣首位獲此殊榮的作家。

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