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杏壇最高榮譽師鐸獎今公布名單 72人摘殊榮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台中市立啟聰學校教師施玉琴則投身於特教領域，循循善誘，指導學生投身餐飲、烘焙實作。圖／教育部提供
台中市立啟聰學校教師施玉琴則投身於特教領域，循循善誘，指導學生投身餐飲、烘焙實作。圖／教育部提供

教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，今年共選拔出72名獲獎者，其中男性26名、女性46名，包括校（園、院）長17名、教師53名、軍護人員1名、運動教練1名。

教育部表示，今年有165名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出師鐸獎72名獲獎者。獲獎者為幼兒園1名、國小27名、國中14名、高中15名、大專校院11名、特殊教育學校3名及矯正學校1名。

新北市牡丹國民小學主任徐愛鈞擔任學生的守護者，協助學生申請特教鑑定、爭取特教資源，並主動找心理師合作，透過團體輔導晤談讓學生願意敞開心房，甚至在颱風來襲前，幫學生申請到外部單位協助，添置熱水器、修繕家園。

台中市立啟聰學校教師施玉琴則投身於特教領域，學生曾經揚言要「殺老師」而轉入餐飲科，施玉琴循循善誘，指導學生投身餐飲、烘焙實作，甚至自掏腰包購買烘焙材料，鼓勵學生直到考取烘焙丙級證照，讓學生提升信心、並可穩定工作自食其力。

國立中山大學副教授王致遠，鼓勵學生勇於建立世界觀、不要被科系限制發展，鼓勵學生到英國看見不一樣的世界，但未料學生因基因突變罹患癌症，王師則持續陪伴學生，直至生命的盡頭。

教育部指出，為選拔各教育階段優秀的教育人員、提振教師專業精神，教育部訂有「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，並據以辦理師鐸獎選拔。

師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成決審小組，參酌被推薦人課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、教育奉獻度、社會影響度、行政合作與公共關係等遴選標準評選。預計於今年9月18日辦理表揚。

國立中山大學副教授王致遠，鼓勵學生勇於建立世界觀、不要被科系限制發展。圖／教育部提供
國立中山大學副教授王致遠，鼓勵學生勇於建立世界觀、不要被科系限制發展。圖／教育部提供
教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，共選拔出72名獲獎者。本報資料照片
教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，共選拔出72名獲獎者。本報資料照片
新北市牡丹國民小學主任徐愛鈞，協助學生申請特教鑑定、爭取特教資源。圖／教育部提供
新北市牡丹國民小學主任徐愛鈞，協助學生申請特教鑑定、爭取特教資源。圖／教育部提供

教育部 教師 師鐸獎

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