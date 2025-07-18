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北檢昨赴台師大扣押血液 校方：配合調查、絕不隱匿刪除

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片

國立台灣師範大學女足隊抽血換學分案，昨日台北地檢署進入台師大內偵查，並扣押、留存血液檢體等物件。台師大今天表示，全力配合檢調偵辦，依規定保存所有相關資料、檢體，絕對不會隱匿刪除。

台師大爆發女足抽血爭議，台北地檢署日前已簽分他字案偵辦，昨日晚間指揮檢察事務官及調查官赴台師大、教育部等處調取相關資料，並扣押尚在保存中的血液檢體。

針對檢調人員昨赴校調取研究資料並查扣血液檢體一事，台師大表示，學校全力配合檢調辦理，計畫主持人陳忠慶教授和學校行政人員也全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。

檢調 抽血 台師大

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