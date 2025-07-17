寫出「辯護士小姐」 ！首屆琅琅原創大賞 官雨青獲首獎

由聯合新聞網旗下媒體「琅琅悅讀」主辦的首屆「琅琅原創大賞」，吸引上百位海內外創作者參賽，歷經兩階段評選，有十五件入圍決審，昨舉行提案決賽評選，由官雨青的「辯護士小姐」獲頒首獎，抱回廿萬元獎金。

十五件入圍作品涵蓋奇幻冒險、靈異推理、社會寫實、歷史寓言等多元題材，其中官雨青的「辯護士小姐」，以一九二○年代日治台灣為背景，描繪少女突破階級與性別束縛、成為辯護士的歷程。故事結合歷史考據、女性意識、愛情與探案元素。評審一致肯定具影視、出版與漫畫等多元改編潛力。

官雨青昨致詞一度哽咽。她說，自己已四十五歲，是三個孩子的媽媽，平日也有正職工作，只能利用假日和休息時間埋首創作，感謝家人支持與體諒。

官雨青坦言，時代劇成本高，常讓人卻步，因此在故事設計初期，就將製作成本納入考量。希望未來能有更多來自日韓、新加坡等其他國家的影視投資，讓台灣ＩＰ走出去。她也特別感謝聯合報系，在影視投資如此慘澹的年代，辦了這場比賽，讓更多創作者看到機會。

「琅琅原創大賞」為台灣首創跨國、跨域、跨類型的故事創作徵選賽事。其餘獎項得主分別為影視開發潛力獎：「斷掌山」（Shika西卡），圖書出版潛力獎：「女將，陣勢」（宴平樂），漫畫轉譯潛力獎：「疾風夏曲傳」（藍色月亮），以及網路人氣獎：「彼岸盡頭的那棵草」（宅米蟲子）。

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